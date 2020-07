Empat insuficient d'un Barça millorat

El tècnic Diego Simeone no ha guanyat mai el Barça en partit de lliga al Camp Nou. Tampoc anit. Però el conjunt blaugrana, molt necessitat per no deixar escapar el Reial Madrid a la classificació, no va poder passar de l'empat amb l'Atlètic de Madrid en un duel molt obert, amb jugades polèmiques i tres penals.

Quique Setién, molt qüestionat darrerament, va optar per un 4-4-2, i la gran novetat en l'onze titular va ser el jove Riqui Puig, acompanyat al mig del camp per Busquets, Rakitic i Arturo Vidal. Va tornar a ser sacrificat el francès Griezmann, que no sembla comptar per al tècnic en aquesta represa de la competició. Al davant, Messi i Luis Suárez van fer tàndem. A l'Atlètic va sobtar la suplència de Joao Félix.

El partit va començar molt viu, amb ocasions a les dues porteries. Al minut 6, Giménez va estar molt a prop de marcar a la sortida d'una falta llançada per Carrasco. Dos minuts després, era Rakitic qui ho provava des de la frontal de l'àrea, amb aturada de Jan Oblak inclosa. Això abans de l'1 a 0, anotat per Diego Costa en pròpia porteria després d'un llançament de cantonada executat per Messi. El davanter blanc-i-vermell no s'esperava la pilota i amb la cuixa va introduir la pilota al fons de la xarxa (min 11).

Poc després, el mateix Diego Costa va tornar a ser protagonista. Després d'una gran acció de Carrasco, aquest va ser objecte de penal; l'encarregat de llançar-lo va ser Diego Costa i Ter Stegen va aturar el llançament. Hernández Hernández, a instàncies del VAR, va fer repetir el llançament per haver-se avançat el porter blaugrana. L'Atlètic va canviar el llançador i a la segona ocasió, Saúl no va fallar, i va establir l'1 a 1 (min 18).

La primera part va ser molt entretinguda amb dos equips que buscaven la porteria contrària, amb un Messi estel·lar, però amb un Atlètic de Madrid amenaçador. El davanter argentí del Barça va tenir el segon gol a les seves botes però el seu llançament amb rosca va tocar el travesser i la pilota va sortir a fora (min 23). A les acaballes del primer temps, una falta comesa sobre Riqui Puig la va executar Messi però va trobar la resposta del porter Oblak.

Al minut 3 de la represa, Felipe va travar Semedo dins de l'àrea i Hernández Hernández no va dubtar i va assenyalar penal. Messi no va desaprofitar l'ocasió per marcar el 2 a 1. Amb aquest gol, a l'estil Panenka, l'astre argentí en suma 700 en la seva carrera esportiva (630 amb la samarreta del Barça i 70 amb la d'Argentina).

Després d'una bona rematada de cap de Diego Costa, que va anar a fora per ben poc (min 55), el Barça va ser castigat amb una nova pena màxima, com la primera per una falta sobre Carrasco i que Sául va convertir en gol (min 62). Arturo Vidal va engaltar un bon xut al 69 però no va anar entre els tres pals. Cap dels dos equips no va renunciar a la victòria. Simeone va donar entrada a Morat i Joao Félix en el tram final del matx. Quique Setién tampoc no va especular donant entrada a Ansu Fati i Griezmann.