Quique Setién:«Deixar-nos aquests punts suposa que ens allunyem de l'títol»

l'entrenador deL Barça, ??Quique Setién, va qualificar de "pena" l'empat assolit contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou (2-2) i va admetre que el seu equip té "cada vegada més complicat" el títol de lliga.

El tècnic va instar els seus jugadors a "seguir treballant", malgrat que si el Reial Madrid guanya aquest dijous contra el Getafe el liderat quedarà a quatre punts, i va negar que la seva figura com a entrenador estigui discutida després dels últims resultats.

"És una pena, perquè cada vegada ho tenim més complicat. Deixar-nos aquests punts suposa que ens allunyem de l'títol, però cal seguir treballant", va opinar.

En aquest sentit, Setién es va mostrar "bastant content" amb l'actuació del seu equip, tot i que ha lamentat no "haver-li fet més mal" a l'Atlètic, un equip amb "jugadors molt disciplinats".

El preparador càntabre va apostar aquest dimarts per un 4-4-2: "Hem passat a fer coses diferents. Pensàvem que n'hi hauria prou jugar amb Messi i Riqui Puig més avançats".

Sobre la situació d'Antoine Griezmann, que va encadenar la segona suplència consecutiva i va entrar a la gespa en el temps afegit, el preparador càntabre va defensar la decisió.

"A Griezmann el veig bé. El problema és que no poden jugar tots i cal decidir-se per alguns. Sempre penses que en un moment determinat pot fer alguna cosa. No ho he fet abans perquè estàvem jugant molt bé. A Suárez sempre cal tractar de tenir-lo, Messi també, perquè no saps mai el que passarà. no és fàcil trobar-li lloc sense desestabilitzar l'equip ", va explicar.