Sarunas Jasikevicius pren el relleu de Pesic a la banqueta del Barça de bàsquet

Jasikevicius torna al Barça, ara com a tècnic

El lituà Sarunas Jasikevicius prendrà el relleu de Svetislav Pesic a la banqueta del Barça durant les properes tres temporades, en el segon retorn 'a casa' de 'Saras' i, aquest cop, per intentar consolidar l'ambiciós projecte des de la banqueta.

"Sarunas Jasikevicius entrenarà el Barça les tres pròximes temporades. El club i l'entrenador lituà, de 44 anys, han arribat a un acord fins al 30 de juny de 2023 i d'aquesta manera Jasikevicius torna a la que va ser casa durant quatre temporades" , ha anunciat el club.

Avalat per la seva bona trajectòria com a entrenador del Zalgiris Kaunas, amb cinc victòries a la Lliga lituana (entre 2016 i 2020) i tres Copes, arriba a Palau Blaugrana complint el desig de molts aficionats culers que venien demanant-fa temps.

A l'Eurolliga, Jasikevicius va arribar amb el Zalgiris, contra tot pronòstic, a la Final a Quatre de 2018, i va disputar els 'play-off' de 2019. Aquest curs, abans de donar-se per anul·lada la campanya, ocupava la novena posició a un triomf dels vuit primers.

La seva carrera d'entrenador va començar el 2014, després de retirar-se, i va ser tècnic assistent de Gintaras Krapikas durant una temporada i mitja. Al gener de 2016 va ser nomenat entrenador principal de l'equip de Kaunas.

És, sens dubte, un dels jugadors més estimats a Barcelona pel seu talent, carisma i entrega, ovacionat de luxe quan va visitar la pista d'Palau com a tècnic de l'Zalgiris i que, com a jugador, en dues etapes, ja es va llaurar un gran palmarès . Ara, com a tècnic, intentarà ampliar-lo.

Com a jugador, 'Saras' va guanyar una Eurolliga (2003), dues Lligues ACB (2001, 2003) i tres Copes d'el Rei (2001, 2003 i 2013) amb el Barça, on va jugar de 2000 a 2003 sota les ordres d'Aíto García Reneses i Svetislav Pesic, a qui ara substitueix, i també el curs 2012-13 amb Xavi Pascual a la banqueta.

Jasikevicius va disputar un total de 241 partits oficials amb la samarreta blaugrana entre competicions ACB (162) i l'Eurolliga (79). La seva trajectòria com a jugador va ser molt reeixida. Va guanyar 4 Eurolligues (Barça 2003, Maccabi 2004 i 2005, Panathinaikos 2009), a més de nou Lligues nacionals entre els diferents equips en què va jugar.

Aquest canvi a la banqueta, que a priori dóna estabilitat a l'signar fins 2023, es produeix després de la destitució aquest dimecres de Svetislav Pesic a l'perdre la final de la Fase Final de la Lliga Endesa contra Baskonia i tancar un any en blanc, amb aquesta incògnita de què hauria passat a l'Eurolliga.