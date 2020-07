L'Andorra de Piqué i el Gimnàstic signen un acord de col·laboració

Malgrat tot l'enrenou que es va crear l'any passat al voltant de la conversió del Gimnàstic de Manresa en societat anònima esportiva (SAE), pas previ a la compra del club per part de l'empresa Cosmos de Gerard Piqué, propietària també del FC Andorra, ara sembla que les intencions dels gestors del jugador blaugrana volen anar més a poc a poc i cremar, primer, altres etapes. Així, el FC Andorra i el Gimnàstic de Manresa han signat un acord de col·laboració que engloba els aspectes esportius, com ara les formes de treball de cara a la propera temporada, però també aspectes d'altres àmbits.

Respecte a l'acord, el director general del FC Andorra, Jaume Nogués, l'ha valorat dient que «crec que aquesta entesa és un pas molt important per al FC Andorra. El Gimnàstic de Manresa té molt bons equips de futbol base, hi ha jugadors amb talent que si es treballen bé poden arribar lluny. Creiem que des del club podem aportar la nostra experiència per aconseguir-ho. Amb un mercat de futbol cada dia més saturat, l'aposta pels jugadors joves és la clau de l'èxit per al futur del FC Andorra». Lligat a aquest acord de col·laboració, les dues entitats estan pendents del vistiplau de la Federació Catalana per estar lligades amb una filiació. D'aquesta manera, en cas de necessitat, un jugador juvenil del Gimnàstic de Manresa podria jugar en el primer equip del FC Andorra, ja la propera lliga, a Segona Divisió B.

Tot i que en l'assemblea del juliol passat, els socis del Gimnàstic de Manresa van aprovar la conversió en una SAE (per 64 vots a favor i 13 en contra), de moment el club encara no ha rebut la confirmació de les institucions i, per tant, manté el règim d'entitat esportiva. Des d'Andorra no han descartat la compra més endavant, tal com s'havia acordat, tot i que ara mateix han preferit optar per altres vies més secundàries.

L'interès del FC Andorra pel Gimnàstic de Manresa és per poder crear una escola de futbol professionalitzada, el que, per diferents motius, no es pot dur a terme al territori andorrà.

Abans d'aquest acord, el Gimnàstic n'ha tingut amb el Reial Madrid i, anteriorment, amb el Barça, molts anys.



Canviar la gespa artificial

De tot plegat, des del Gimnàstic, el seu president Dario Riera ha evitat fer declaracions tot i que no s'amaga que s'inicia una nova etapa amb aquest acord de col·laboració amb el FC Andorra.

Ara mateix, una de les necessitats del club manresà a les instal·lacions pròpies del Gimnàstic Parc és la de canviar la gespa artificial, ja molt gastada des de la seva col·locació, el 2007. Tenint en compte les dificultats econòmiques per gestionar una despesa com aquesta des de Manresa, a Andorra tenen clar que la substitució de la catifa verda es farà més d'hora que tard.