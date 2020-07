Manresa es convertirà en la capital del bàsquet femení la temporada 2021/22

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha designat la ciutat de Manresa com a la propera Capitalitat del Bàsquet Femení. Serà la temporada 2021/22. Aquesta iniciativa, que tindrà tot un reguitzell d'actes per potenciar el bàsquet femení, comptarà amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de les entitats que fomenten el bàsquet femení a la ciutat com ara la Joviat, la Salle, el Bàsquet Manresa o l'Oms i de Prat.

D'altra banda, la FCBQ ha aprovat ampliar, fins el 30 de juny del 2021, la Capitalitat del Bàsquet Femení de Malgrat de Mar. Aquesta decisió respon a les circumstàncies sobrevingudes els primers mesos del 2020 (crisi del coronavirus) que han fet impossible a la ciutat maresmenca desplegar el seu calendari d'activitats previst.

Malgrat de Mar és la quarta Capitalitat del Bàsquet Femení, un projecte impulsat fa tres temporades per la Federació Catalana de Basquetbol amb la intenció i objectiu final de potenciar el paper de la dona dins el nostre esport i en el marc d'una localitat, al llarg de tot un any. La ciutat maresmenca agafava el relleu, durant tot l'any 2020, d'Igualada com a Capitalitat del Bàsquet Femení, convertint-se així en la quarta vila que durant un any promogui el paper de la dona al bàsquet. Sant Feliu de Llobregat va ser l'aposta de la FCBQ per ser la primera Capitalitat del Bàsquet Femení de la història l'any 2017, i Girona la va seguir l'any següent, durant tot el 2018.

A l'espera que la situació es vagi normalitzant poc a poc, al llarg dels propers mesos es concretarà com es duran a terme tots els esdeveniments previstos de 'Malgrat de Mar, Capitalitat del Bàsquet Femení' i com es gestionaran i programaran de nou les activitats que han quedat temporalment anul·lades o prorrogades.

Enguany i per primera vegada en la seva història, la vigència de la Capitalitat del Bàsquet Femení coincidirà amb la durada de la temporada esportiva, no com fins ara, que era l'any natural.