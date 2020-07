Quinn Dornstauder, una canadenca per completar el joc interior del Cadí la Seu

Un dels sostres de la Lliga Femenina, la canadenca Quinn Dornstauder, tercera millor pivot de la competició, darrere de Tinara Moore i Nikolina Milic, arriba a la Seu d'Urgell per completar el joc interior del Cadí.

Quinn va arribar a la Lliga Femenina de la mà d'Embutidos Pajariel Bembibre la temporada 2017-18; va destacar amb un 21,7 de valoració de mitjana en onze partits. Malauradament va tenir una greu lesió que la va apartar de les pistes. La temporada següent va jugar al Mann-Filter. El seu tercer any l'ha passat a Zamora, al Quesos el Pastor, on ha disposat de minuts per oblidar la lesió, i ha fet 12,9 de valoració de mitjana.

Convocada en vàries ocasions per la selecció canadenca, té experiència internacional. El seu nou tècnic, Bernat Canut, ha opinat respecte d'aquesta incorporació per al seu equip que «és una gran cinc que coneix la lliga i ha tornat a rendir a un bon nivell després de la lesió de fa un parell d'anys. Una jugadora amb bona visió de joc des del pal baix i amb molta capacitat en el rebot ofensiu. Esperem poder-la ajudar perquè la propera sigui la seva millor temporada».