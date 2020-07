El retorn del fill pròdig al CE Manresa

Noah Baffoe, un dels jugadors més estimats per l'afició blanc-i-vermella, tornarà a delectar amb els seus gols les matinals al Nou Estadi del Congost la propera temporada defensant la samarreta del CE Manresa. El davanter, de 27 anys (va arribar a Manresa amb 15, procedent de Ghana), va ser un dels artífexs de l'ascens del club manresà a Tercera Divisió l'estiu passat a la promoció, va marcar 19 gols a Primera Catalana (màxim golejador de la categoria en 34 partits). Noah Baffoe va créixer com a jugador al mateix CE Manresa en una primera etapa, abans de marxar al Sant Julià de Lòria de la lliga andorrana (va jugar fins i tot una eliminatòria de la Lliga Europa). Per tant, aquesta serà la seva etapa al club de la capital del Bages, afegint-se al projecte de Ferran Costa, el nou tècnic, substitut d'Andreu Peralta.

Aquesta temporada passada, Noah Baffoe ha jugat al filial del Girona (també un altre ex del CE Manresa com Joel Priego, que es queda), equip amb el qual també ha aconseguit pujar a Tercera Divisió. Tot i no poder acabar la competició per la crisi del coronavirus, els números del Girona B han estat espectaculars, només ha encaixat dos gols (tots dos de penal) en 22 jornades; el manresà d'adopció n'ha aconseguit 9 d'un total de 46 de tot l'equip, i deixa el segon classificat, la Grama, a una distància de vint punts (20 victòries i 2 empats). Noah Baffoe va tardar sis partits a entrar a l'equip del Girona B, però després ja va tenir força continuïtat a l'onze titular.

Noah Baffoe, que s'estrenarà a Tercera Divisió amb el CE Manresa, ha comentat que «l'entrenador del Girona B, Àxel Vizuete, volia la meva continuïtat, però el club gironí va decidir que el filial l'havien d'integrar jugadors sub-23. Davant d'això, Ferran Costa em va insistir molt perquè tornés al CE Manresa i em va convèncer; la veritat és que abans d'anar a un altre equip de Tercera Divisió, millor quedar-me a casa, on ja conec el tarannà i la gent que envolta el club i no haver de fer cap desplaçament amb cotxe». Respecte a les dues vegades que ha marxat del CE Manresa, el jugador considera que «el primer cop vaig tornar d'Andorra molt minvat físicament per culpa d'una pulbàlgia que em va costar molt recuperar. Ara estic molt bé.

Una de les claus del fitxatge del Noah Baffoe pel CE Manresa, per tal d'abaratir la seva fitxa, ha estat que el club l'ha ajudat a trobar feina. Cal tenir en compte que l'encara junta gestora (dissabte ha de convocar eleccions) ha aprimat i molt el preu de la plantilla amb relació a la temporada passada.