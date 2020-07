El Summer Camp ja està en marxa al camp de la Pirinaica

Aquesta setmana ha arrancat, al camp de la Pirinaica, el campus Summer Camp, coordinat per Roger Combellé i acompanyat per Joan Guillaumet i Pol Castellà a l'àrea de metodologia i, com a entrenadors, Nil Pradas, Dani Araque, Guillem Clavel, Pau Pons, Michael Toca i Marcel Tort. Dani del Río és el preparador de porters, i Roger Riera, el jugador convidat. En el primer torn (n'hi ha cinc fins al 31 de juliol) hi participen 74 futbolistes.