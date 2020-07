El Festival de Senderisme dels Pirineus s'inicia al Berguedà

arxiu particular

Una família fent senderisme per la comarca del Berguedà

La comarca del Berguedà serà la protagonista aquest cap de setmana de les primeres sortides del Festival de Senderisme dels Pirineus. Per al dissabte hi ha programada una excursió circular de la Nou al Sobrepuny amb un recor-regut exigent de 9,5 km des de les 8 del matí. L'alternativa serà una ruta per Saldes amb atracctius de primer ordre, Pedraforca i Gresolet; se sortirà a les 9 del matí i el traçat és de 12 km des de la plaça del Pedraforca de Saldes.

Diumenge també són dues les opcions, la primera una circular des de Graugés (9 h) de 10,5 km, i l'altra, un recorregut pel camí Aeri de l'Àrtic per contemplar les vistes espectaculars dels jaciments paleontològics de la zona, de 6,3 km prou complicats (9.30 h).

Les inscripcions es poden fer a la web www.visitbergueda.cat; el preu és de 12 euros per sortida els adults (fins a 16 anys) i de 6 els nens i nenes; inclouen el guiatge i els tastets a cadascuna de les activitats. Hi col·labora l'Agència del Desenvolupament del Berguedà.