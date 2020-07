Un Reial Madrid gris venç el Getafe i té el títol cada cop més a l'abast (1-0)

El Reial Madrid no ho va passar bé aquest dijous malgrat la seva victòria davant el Getafe (1-0). Malgrat això, gràcies a un gol de Sergio Ramos, infal·lible des dels onze metres, va aprofitar l'ocasió per donar una mossegada al títol després d'ampliar el seu avantatge (4 punts) sobre el FC Barcelona al final de la jornada 37 a la Lliga Santander.

L'equip de Zidane no va viure la seva millor nit, va estar obtús en els metres finals, incapaç de trencar el mur dels blaus i sense la lucidesa que ha demostrat després el confinament. No obstant això, en la versió més descafeïnada, els blancs també van saber guanyar. Els va fer falta un penal, molt clar sobre Carvajal, i Ramos va elevar el botí a quatre punts respecte al Barça.

En tot just 15 dies, el Reial Madrid ha passat de tenir un dèficit de dos punts respecte als culers, a disposar d'un superàvit de quatre que l'apropa definitivament al campionat. El calendari sembla benèvol per als de Zidane.

Davant bel Getafe, va caldre esperar fins a la recta final, en una cavalcada de Dani Carvajal, però el 13 vegades campió d'Europa no va desaprofitar l'oportunitat per donar un cop de puny sobre la taula -més pel resultat que per les seves arguments- i fer-se fort en el liderat.

El Getafe, que segueix lluitant per repetir presència a Europa la temporada que ve, va començar marcant el territori amb un xut de Maksimovic i un altre llançament de Mata que van posar en alerta a Cortouis. Els de Bordalás -amb disciplina defensiva i al contracop- van jugar a plaer davant el curtcircuit dels locals.

Modric va intentar donar fluïdesa al mig del camp i Vinicius va posar l'espurna a l'àrea contrària, però fins al minut 35 no va arribar la primera ocasió clara amb una volea d'Isco que se'n va anar fregant el pal. No obstant això, els de sud de Madrid van seguir a la seva. Mata va posar el cuir per sobre del travesser en una ostentació d'atreviment.

El gol no arribava, va poder haver passat qualsevol cosa en el tram final de l'enfrontament, però una jugada que va iniciar Benzema -el jugador més determinant de la 'nova Liga'- i que va acabar a les botes de Carvajal, va acabar sent el 1-0. El lateral del Leganés es va introduir a l'àrea i després d'una retallada magistral va ser travat per Olivera.

Sergio Ramos va agafar la pilota, conscient de la importància de no fallar. El capità va assegurar a la part dreta, va enganyar a Sòria i va salvar els tres punts en un partit vital per al Reial Madrid, que té llicència per perdre un partit i empatar un altre en els cinc que resten, i encara seguiria sent campió.