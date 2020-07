Messi paralitza la seva renovació i es planteja anar-se'n el 2021

Leo Messi s'ha cansat. I s'ha cansat tant que ha ordenat paralitzar la seva renovació, segons ha anunciat Manu Carreño a 'El Larguero' de la cadena SER. No només ha decidit parar les converses, que ja havien començat per segellar la seva continuïtat, sinó que també està disposat a marxar quan expiri el seu contracte, el 30 de juny del 2021.





Missatge a Bartomeu

Messi està fart que se li atribueixin tota mena de decisions esportives sobre el club i no vol ser un problema per al Barça. Havien iniciat contactes per ampliar el seu contracte, però el desenvolupament dels últims esdeveniments ha provocat aquest canvi d'actitud de l'astre,, però no vol seguir en aquestes condicions. Per això ha donat ordre a Jorge Messi, el seu pare, de paralitzar la línia de diàleg amb el president Josep Maria Bartomeu, a qui envia un missatge contundent. No desitja seguir en aquestes condicions i, com ha demostrat en els últims anys, pretén continuar sent amo del seu futur.La decadència de l'equip, unit a la política esportiva erràtica que ha anat adoptant la junta de Bartomeu, han precipitat aquesta decisió de no voler avançar en la seva renovació. No només això. S'ha plantat, segons la SER, i la seva idea ara és anar-se'n el 30 de juny del 2021.En aquest aspecte, Messi ja va posar una data límit per renovar el seu contracte fins al 2020. Aquesta data era el 31 de maig passat, però l'aparició de la pandèmi«No sé què passarà. Ell està en aquesta Lliga i volem que els millors siguin aquí», ha declarat Zidane, el tècnic del Madrid, sorprès per la notícia del possible adeu de Messi del Camp Nou.L'astre, que estava negociant un contracte d'un any amb opció a un altre, no vol posar-se en mans de la directiva de Bartomeu. El dirigent està obligat a haver de reaccionar davant una notícia que el col·loca en una situació delicada si no vol passar a la història com el president que va permetre la marxa de Messi.