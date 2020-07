La Reial Societat enterra les esperances de l'Espanyol (2-1)

El gol de Daid no va servir a l'Espanyol per puntuar

El gol de Daid no va servir a l'Espanyol per puntuar JUAN HERRERO/EFE

La Reial Societat va jugar amb foc en el seu partit davant un cuer Espanyol que el va posar contra les cordes durant molts minuts i que es va avançar al marcador per sucumbir, en una remuntada signada per William José i Alex Isak, i permetre el primer triomf després del aturada dels guipuscoans.Aquesta derrota deixa l'Espanyol en una situació molt complicada. Només un miracle podria evitar el descens a Segona Divisió. És a deu punts de la permanència, quan en queden dotze per jugar.

Va començar bé el quadre donostiarra amb un futbol que recordava el que fa mesos va catapultar a ser la revelació de la competició i, en una de les seves primeres arribades, fins i tot va marcar un bell gol de Willian Josep, a centre de Monreal, que l'àrbitre va anul·lar per un fora de joc ajustat.

Això li va servir per espavilar un Espanyol que esgotava a Sant Sebastià les seves escasses opcions de salvació, mes matemàtiques que reals, enfonsat a la taula en el debut de Francisco Rufete a la banqueta, i en la seva primera pujada a l'atac es va avançar al marcador .

Un córner que els locals va generar el tant periquito, el rebuig defensiu va deixar la pilota per als de Barcelona, ??va arribar a les botes de Embarba i aquest va mesurar el seu centre mil·limètricament perquè David López, envoltat de contraris, evités la intervenció de Moya, que tornava a l'equip més de sis mesos després de la seva última actuació.

L'Espanyol va defensar amb ungles i dents la seva preuada avantatge, va cedir la iniciativa a una Reial que no trobava ni la forma, ni el camí, ni l'actitud necessària per doblegar, tot i que a la mitja hora de joc entre Januzaj i Llorente van enviar la pilota a l' travesser de Diego López.

La mala fortuna persegueix l'equip donostiarra en aquest final de temporada comprimida i el seu millor jugador en els últims partits, el belga Januzaj, es lesionava a el tall de descans, el que va donar entrava a un Martin Ødegaard entre cotons per poder dur més perill a l'àrea catalana.

Pintaven molt malament les coses per als guipuscoans però en la segona meitat el seu futbol va reviure amb Odegaard i amb un Oyarzabal que al minut 56 es va fer amb una pilota a la vora de l'àrea gran de l'Espanyol i va connectar un cop més amb William Josep, a què aquesta vegada sí van validar el seu gol, desè de la temporada.

L'empat no li valia a cap dels dos rivals per la qual cosa la trobada es va obrir i els visitants van tenir l'1-2 en una rematada de Raúl de Tomas, a què va respondre amb dificultats Moyà, mentre els bascos seguien apropant-se amb perill als dominis de Diego López i Monreal va tenir la seva a quinze minuts de la fi.

Imanol Alguacil encertaria amb els canvis en el tram darrer de la trobada i l'entrada d'Alex Isak va ser decisiva, va iniciar una jugada a tres quarts de camp, Oyarzabal estava prest a l'àrea visitant i va cedir amb el pit perquè el suec gairebé trenqués la xarxa amb la seva rematada.