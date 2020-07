Ruth Guerrero «L'assemblea de demà ha de significar un punt d'inflexió per al CE Manresa»

La convocatòria d'eleccions i la confecció del calendari electoral és el motiu principal de la convocatòria de l'assemblea de socis de la junta gestora del CE Manresa. Tindrà lloc aquest dissabte al Nou Estadi (a l'aire lliure) a partir de les 11 del matí.

Per a la presidenta de la junta gestora, Ruth Guerrero, "aquesta assemblea ha de significar un punt d'inflexió per a l'entitat. És molt important que els socis coneguin la feina que hem realitzat els darrers mesos. Malgrat la pandèmia, hem avançat en diferents temes i estem satisfets i il·lusionats respecte al camí que hem traçat . Tot i això, també abordarem els diferents problemes que ha patit el club i que van desembocar en l'aparició de la gestora. És per això que fem una crida a tothom a participar i opinar per millorar el rumb del CE Manresa".

la junta gestora té previst presentar-se a les eleccions amb una llista encapçalada per Ruth Guerrero i mantenint la majoria dels integrants actuals i, si pot ser, afegint algun directiu més.

En l'assemblea hi haurà una representació de la nova estructura esportiva, amb el director esportiu, Ferran Costa, els jugadors del primer equip Sergi Solernou, Moha Djitte i Noah Baffoe, la responsable del futbol femení, Laura Puig i l'entrenadora de l'equip infantil femení Clara Morral.

L'assemblea es celebrarà a la tribuna del Nou Estadi del Congost. Segons el secretari de la junta gestora, Pere Arévalo, "ho tenim tot preparat. Els assistents estaran asseguts a l'ombra, respectant la distància de seguretat. Els socis tindran aigua al seu abast malgrat que les previsions meteorològiques apunten a una petita baixada de les temperatures".

Aquesta assemblea del CE Manresa serà la tercera en menys de sis mesos.