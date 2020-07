«Volem que els nens i les nenes se sentin especials al CF Igualada»

Després de la feina feta al CE Puig-reig, Arnau Massafret fa un salt en la seva vida professional i gestiona una entitat amb 42 equips

Del CE Puig-reig al CF Igualada. El jove navarclí Arnau Massafret (30 anys), llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, és el nou gerent del club igualadí, que té els seus primers equips a Tercera Divisió i Primera Divisió estatal femenina, respectivament. A banda del futbol, sempre s'ha mogut professionalment al voltant de l'esport, especialment de l'esquí.



Com va sorgir la possibilitat d'assumir el càrrec de gerent del CF Igualada?

Jo he estat nou anys com a jugador del CE Puig-reig, tres en l'estructura esportiva com a coordinador d'etapa, i en els dos darrers he portat la direcció esportiva i econòmica del club del Berguedà. Tot això m'ha obert la porta del CF Igualada. Vaig parlar amb el seu president, Francesc Jorba, i ens vam entendre de seguida.

Quina és la seva feina al club igualadí?

La figura del gerent ja la tenien, però la persona anterior que ho portava va haver de plegar per motius personals. La idea és donar continuïtat al projecte inicial i coordinar, en totes les àrees, que el que havia previst la junta directiva es dugui a terme. Que tots els recursos de la nostra entitat per servir als nostres futbolistes siguin degudament productius. Això, a banda de vetllar perquè el club formi els nens i les nenes en els valors de l'esport i ensenyi a competir de forma correcta. Actualment, el CF Igualada disposa de 42 equips i els dos sèniors en categories prou destacades. És un repte per a mi.

Com a llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, ser gerent d'un club era la feina que buscava?

No l'he buscada, me l'he anat trobant. És cert que he dit «no» a altres feines, potser més segures, però al final he optat per aquesta que m'ha ofert el CF Igualada, que m'il·lusiona i em fa sentir bé. És un salt en la meva formació professional i té dedicació exclusiva.

Com ha estat l'arrancada?

L'acollida ha estat molt bona. Crec que encaixo en la idea que tenen el president i la junta. En tot cas, he quedat sorprès de l'estructura que té l'entitat, amb tants professionals en tots els àmbits. El que estic fent és absorbir el que ja es fa i intentar millorar-ho, encara que sigui en petites coses. Tot es resumeix en formar persones i ensenyar-les a competir. Que els nens i nenes se sentin especials al CF Igualada. Hem de potenciar i aprofitar els recursos que tenim. Ara, els esforços han d'anar encaminats a vetllar pels temes econòmics perquè els esportius ja estan en funcionament. Amb la crisi del coronavirus ens haurem de reinventar amb noves idees per tornar a tenir la confiança de les empreses.

Com s'imagina la nova temporada tenint en compte la pandèmia que ens afecta?

El que no m'imagino és que no hi hagi futbol. Potser es començarà més tard, amb menys volum de partits, i ja es veurà el tema del públic. En el nostre cas, les instal·lacions de les Comes s'han de coordinar amb altres entitats.

Com valora personalment la decisió de la Federació Catalana de no premiar amb ascensos el futbol base?

A tothom li agrada guanyar i tenir recompensa, però aquesta és la decisió que ha pres la federació i els clubs s'hi han d'adaptar. En el cas del FC Igualada afecta diversos equips que tenien la possibilitat de pujar de categoria.

L'objectiu del CF Igualada és ser una de les escoles de futbol de referència a Catalunya?

Nosaltres no hem de mirar tant el que fan els altres ni buscar el resultat immediat. S'ha de treballar amb constància, amb sacrifici i determinació, i a la llarga els reptes s'aconsegueixen. Volem jugadors als nostres equips que vulguin ser-hi convençuts, no per obligació. És clar que hem de ser un referent a la comarca, però sense capficar-se en aconseguir categories per tenir els millors jugadors, perquè quan no les tens, et marxen; la prioritat és donar un bona formació.

A Puig-reig s'organitza un macrotorneig, l'Obradors. Intentarà fer alguna cosa semblant a Igualada?

Encara no m'ho he plantejat. A Puig-reig venien molt bons equips perquè la data escollida era la bona, el mes de maig. A Igualada, primer he d'analitzar el que ja s'està fent pel que fa a tornejos. Mirarem què es pot fer.

Marxa agraït del CE Puig-reig?

I tant! La junta que ara plega sempre m'ha donat confiança i m'ha deixat fer. Han estat nou anys en un club on ja hi havia jugat el meu avi. Cada cop que sortia a jugar al camp del Puig-reig sentia alguna cosa especial.

Continuarà jugant?

La idea és que sí, sempre que m'ho permeti aquesta nova feina. Per això ja he escollit un club, l'Artés, més a prop de casa, i igualment a Tercera Catalana.