Els jugadors de l'NBA podran lluir missatges reivindicatius en lloc del seu nom a l'equipació

L'NBA i l'Associació Nacional de Jugadors de Bàsquet (NBPA) han acordat que els jugadors poden portar missatges reivindicatius en lloc dels seus noms en la part posterior de les seves samarretes durant els primers quatre dies del reinici de la lliga nord-americana en el Walt Disney World Resort d'Orlando.

Entre els missatges aprovats, segons confirma 'Los Angeles Times', es troben frases com 'Black Lives Matter' -Les vides negres importen-, 'I Can't Breathe' -No puc respirar-, 'Vote' -Vota-, 'Justice' -Justícia-, 'Stand Up' -Aixeca't-, 'Listen' -Escolta-, 'Listen to Us' -Escolta'ns-, 'Say Their Names' -Vaig donar els seus noms-, 'Peace' -Paz-, 'How Many More' -Quants més'-, 'Education Reform' -Reforma educativa-, 'Liberation' -Alliberament-, 'Equality' -Igualtat-, 'Freedom' -Llibertat- o 'Enough' -Suficient-.

Després dels primers quatre dies, els jugadors podran mantenir els missatges en les seves samarretes amb els seus noms sota el seu número, o renunciar per complet als missatges.

L'NBA també tindrà el missatge 'Black Lives Matter' imprès en les pistes en llocs destacats. La lliga i el sindicat també estan debatent altres plans per tal d'ajudar els jugadors a fer servir millor les seves plataformes, inclosa la incorporació d'una sèrie d'oradors convidats.

En el manual proporcionat als jugadors per a la represa de la temporada, l'NBA va declarar la seva intenció d'utilitzar el seu retorn per donar veu a aquests problemes. "Un objectiu del reinici de la nostra temporada serà utilitzar la plataforma de la NBA per poder captar l'atenció davant els problemes d'injustícia social, inclosa la lluita contra el racisme sistemàtic, l'expansió de les oportunitats educatives i econòmiques en tota la comunitat negra, la promulgació de reformes policials i de justícia penal significatives i promoure una major participació cívica", assenyala la lliga en la segona pàgina del manual.

"Estem en converses amb l'Associació de Jugadors per tal de desenvolupar una estratègia integral sobre com l'NBA, els seus equips i jugadors poden abordar millor aquests importants problemes socials i posicionar de manera única a la nostra lliga per tal d'impulsar l'acció i crear un canvi significatiu i generacional", conclou.

La temporada regular de la NBA es reprendrà, amb 22 equips, el 30 de juliol en el Walt Disney World Resort d'Orlando (Florida). L'actual campanya s'havia suspès el passat 11 de març, després que el pivot francès d'Utah Jazz Rudy Gobert donés positiu per COVID-19 just abans del partit contra l'Oklahoma City Thunder.

Els equips participants seran Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Phoenix Suns i Washington Wizards.