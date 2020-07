La petita espina de no haver pogut tornar al Congost

? Joan Peñarroya no va poder tornar al Nou Congost aquesta temporada, ja que el partit Baxi-Burgos va ser un dels que es van suspendre per la pandèmia. Li va quedar aquesta espina, tot i que matisa que «em queden molts anys per tornar-hi. Espero que el proper pugui ser, perquè, si no, estaríem cardats». Al Baxi de Pedro Martínez l'ha vist «molt bé, ha competit contra tothom quan ha estat bé i superat les lesions. La llàstima va ser a la Champions, en què va quedar fora quan ja semblaven classificats».