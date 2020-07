Final poc previst el de l'assemblea del CE Manresa celebrada aquest matí a la tribuna del Nou Estadi del Congost, un escenari inèdit, a l'aire lliure, per complir amb els protocols de seguretat pel coronavirus. La trobada d'associats, degudament separats per les distàncies reglamentades, estava convocada perquè la junta gestora de l'entitat, presidida per Ruth Guerrero, fes balanç de la seva gestió de sis mesos, però sobretot per la convocatòria d'eleccions. Davant la situació de crisi econòmica que pateix el club, tot feia pensar que la candidatura dels actuals directius 'provisionals'podria ser la única. Però en el torn de precs i preguntes, l'expresident José Luis Correa, molt molest, al seu parer, per com s'ha tractat a Luis Villa (l'anterior president i membre de les seves juntes) no ha descartat la possibilitat de presentar una alternativa a l'actual gestora: "ho valorarem i a si surt una segona opció , a veure si podem formar, entre tots, una junta conjunta, com vam fer nosaltres en el passat. Si això es així, demostraria que les coses funcionen". Correa també va afirmar, en aquesta cas no davant dels socis, que "darrerament m'està trucant gent interessada en formar una candidatura, però el més segur és que jo no hi sigui". Cal recordar que José Luis Correa va deixar el CE Manresa el gener del 2019 per problemes econòmics personals.

Abans que Correa va parlar Luis Vila, que es va mostrar "indignat" perquè li han canviar el pany del bar del Nou Estadi, que l'expresident ha gestionat els darrers deu anys. Després de recordar els temps viscuts a l'entitat, Villa ha considerar que "és molt lleig el que s'ha fet, tenint en compte que al bar hi tinc moltes pertinences. He après la lliçó". La seva dona, Sandra Benítez, va asseverar que "cal tenir principis, això és el que m'han ensenyat, i aquesta gestora no els ha tingut". El punt de la concessió del bar (com dèiem el gestionava Luis Villa i la seva família), va ser el més polèmic d'una assemblea que va durar més de dues hores. Sobre això, Ruth Guerrero va admetre que "potser hem d'assumir l'error dels tempos, però no ha estat intencionat. La junta gestora va decidir no renovar l'acord que hi havia per la concesió del bar. A partir d'ara volem un contracte reglat que s'ajusti a la llicència d'us amb unes condicions molt clares".

L'assemblea va començar amb el balanç de la mateixa Ruth Guerrero d'uns mesos "difícils, agreujats per la crisi del coronavirus. Fin el moment hem complert els punts que ens havíem proposat. Hem eixugat el deute amb la Federació Catalana de futbol pel que fa als arbitratges i el projecte que tenim al cap és el de la sostenibilitat econòmica i el de professionalització de l'entitat, que no vol dir que fins ara no hi hagi hagut gent professional en la seva feina. Les estades d'aquest mes de juliol, el Campus Xavi i el Training Experience, són exemples de la millora de la imatge de l'entitat".

En la part econòmica, el tresorer Manel Villaplana, va reconèixer uns 47.000 euros de deute, entre proveïdors i sous de jugadors i tècnics, tenint en compte que només es deu el mes de gener i tenint en compte que a partir del març tot va quedar aturat. El que va passar abans del 30 de juny del 2019, com que no hi ha els comptes clars, nosaltres no ens en podem fer càrrec". En aquest apartat es va fer esment de la denúncia dels seus contractes per part de dos exjugadors, Miguel Ángel Luque i Walter Fernández. Segons Villaplana "ens reclamen un deute aproximat d'uns 14.000 euros que inclouen els mesos afectats per la covid-19, però nosaltres només admetem fins la segona setmana de març. Estem parlant amb ells a veure si ho podem reconduir".

Pel quer fa al procès electoral, el calendari establert és el següent: fins el 8 de juliol, exposició de la llista de socis; fins a l'11,verificació del cens; del 12 al 18, presentació de candidatures; el dia 21, proclamació de les mateixes; fins el 31 campanya electoral; i el 4 d'agost, eleccions, sempre que hi hagi més d'una candidatura. Entre els socis es va acceptar com a junta electoral als voluntaris Abel Monrós, Lluís Arce i Germán Montero.

Després de la valoració per part de la junta gestora, es va presentar una part de l'estructura esportiva i alguns jugadors del primer equip. Hi van ser Ferran Costa, director esportiu i entrenador del primer equip, els jugadors Sergi Solernou (capità), Moha Djitte i Noah Baffoe, la coordinadora del futbol femení Laura puig i l'entrenadora de l'infantil femení, Clara Morral.

Un minut de silenci pels morts de la covid-19, a petició del soci Josep Maria Cors, es va tancar l'assemblea.