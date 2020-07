Bottas s'emporta el primer triomf de la temporada i Sainz acaba cinquè

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) s'ha proclamat aquest diumenge vencedor del Gran Premi d'Àustria, primer de la represa del Mundial després de l'aturada per la pandèmia de coronavirus, en una cita en la qual l'espanyol Carlos Sainz ha estat cinquè i en la qual una penalització a Lewis Hamilton (Mercedes) per un incident amb Alexander Albon (Red Bull) ha deixat al britànic fora del podi.



En una cita accidentada, en la qual fins a nou motos no han pogut finalitzar la carrera, l'emoció es va fer esperar fins a les últimes voltes; en la 62, el vigent campió del món prosseguia amb la seva caça al seu company d'equip, que marxava líder després de sortir des de la pole, i en la seva lluita s'ha emportat per davant a Alexander Albon, al qual ha deixat fora de carrera per un toc quan es trobava en paral·lel en intentar avançar-li.





Els comissaris han penalitzat l'acció amb cinc segons, suficients perquè el també britànic(McLaren), que en el seu últim gir ha marcat la volta ràpida, ha pogut remuntar fins a la tercera plaça i treure a Hamilton del podi. La segona posició ha estat per a(Ferrari). D'altra banda,ha acabat dècim.Mentrestant, l'espanyolha signat un meritori cinquè lloc junt per darrere d'Hamilton -que ha estat segon, però ha baixat dues posicions per la sanció-. La remuntada del madrileny, que ha partit vuitè, podia haver estat encara major si, mancant poques voltes pel final, hagués aconseguit culminar amb èxit el seu intent d'avançament a Norris.