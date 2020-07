La Pirinaica festeja l'ascens dels seus primers equips

Una àmplia representació de directius, tècnics i jugadors de la Pirinaica va ser present ahir al vespre a l'ajuntament de Manresa, on van ser rebuts pel nou alcalde, Marc Aloy, i el regidor d'Esports, Toni Massegú, a la sala de plens. El motiu: el festeig de l'ascens de les dues primeres plantilles de l'entitat (sèniors), a Segona i Tercera Catalana, respectivament, una fita històrica per al club.

A la gent del primer equip s'hi van afegir membres dels conjunts aleví i cadet, que, quan es van donar per acabades les competicions, el mes de març, anaven classificats en primera posició en les seves respectives categories. En aquest cas, però, sense el premi de l'ascens, ja que la Federació Catalana de futbol així ho va determinar per a tot el futbol base. La Pirinaica va estar acompanyada pel delegat i directiu de la Federació Catalana Bages, Berguedà i Cerdanya, Esteve Olivella.

El primer equip de la Pirinaica va acabar en primera posició al grup 7 de Tercera Catalana, empatat a punts amb l'Avià, quan es van suspendre les lligues pel coronavirus. La Pirinaica B estava classificat en primer lloc al grup 2 de Quarta Catalana però en aquest cas, per un procés de cor-recció, va ser avançat pel conjunt de l'Estación de Sallent, que tenia un partit menys jugat. Per això, el filial ha hagut d'esperar una vacant a Tercera Catalana per aconseguir una plaça. Això s'ha fet oficial aquesta mateixa setmana.

Després de la visita a l'ajuntament, els equips de la Pirinaica van continuar la celebració, i ho van fer amb una cercavila pels carrers de la Barriada Mion, seguint els protocols de seguretat establerts. Aquesta cercavila va finalitzar al camp de futbol.