Quique Setién: «No especularé amb el futur de Messi, no li n'he sentit dir res»

L'entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, va rebutjar «especular» sobre el futur de Leo Messi, a qui algunes informacions situen fora del club blaugrana en acabar la temporada, i es va limitar a assegurar que el veu «bé», i va apuntar que tot i que tenen un «petit desavantatge» respecte al Reial Madrid a la LaLiga Santander de quatre punts, tenen «vida encara» i intentaran pressionar vencent avui el Vila-real a l'Estadi de la Ceràmica (22 h), davant un dels equips més en forma en la tornada a la competició i que lluita per entrar a la zona de Champions League.

«Jo no vinc a especular amb això, a ell no li n'he sentit dir res. Són notícies. El veig entrenant bé, parlem del que hem de parlar, sense res més. És perfectament conscient del que ha de fer en cada moment en el partit. Pren decisions, però no crec que tingui cap influència l'edat», va afegir.

El Reial Madrid jugarà abans (14 h) al camp del Bilbao i l'Espa-nyol rebrà el Leganés (17 h).