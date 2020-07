antonio linares

(La Corunya, 1946). Va arribar a Catalunya per jugar i sempre ha estat lligat al Terrassa. Va explotar com a golejador al Deportivo Fabril, la Ponferradina i el Racing de Santander. A banda del Terrassa, també va jugar al Tortosa i la Gramenet (entremig al Villena alacantí); a la Catalunya Central va destacar al Santpedor i al Navarcles, on es va retirar als 38 anys. Com a tècnic, va fer pujar el Terrassa a Segona B (86-87). Després de liderar aquella generació jove de futbolistes, també va dirigir la Gramenet, l'Horta, el CE Manresa, el Bellavista Milan i l'Olesa, que va fer ascendir a Tercera Divisió.