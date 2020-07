El Barça no es rendeix en la lluita per la lliga

El triomf del Reial Madrid a San Mamés obligava el Barça a gua-nyar a l'Estadi de la Ceràmica per continuar viu a lliga, tot i el clar avantatge blanc de quatre punts. Messi i companyia no van fallar.

Quique Setién va donar entrada a Griezmann, castigat en el duel amb l'Atlètic de Madrid i va situar un recuperat Sergi Roberto al mig del camp, acompanyant Arturo Vidal i Busquets.

No podia començar millor el partit per al Barça. Després de les primeres possessions del Vila-real, en una acció de contracop, Jordi Alba va arribar a la línia de fons i la seva centrada va acabar en gol en pròpia porteria de Pau Torres, que, en l'intent d'evitar la rematada de Griezmann, va introduir la pilota al fons de la xarxa (min 3). El cert és que el conjunt blaugrana va sortir molt ben posicionat sobre el terreny de joc. Portava la iniciativa amb arribades clares i no deixava espais als homes més decisius de l'equip local. Però el bon joc dels de Setién es va veure enterbolit per una bona acció dels groguets que va culminar el català Gerard Moreno amb l'1 a 1 al minut 13. Amb l'empat al marcador, el partit es va obrir i les dues formacions arribaven amb perill a les porteries contràries. Al minut 16, Luis Suárez la va tenir, però el seu xut creuat amb la cama esquerra el va desviar a córner Asenjo. Leo Messi ho va intentar amb un llançament llunyà de falta que la barrera va desviar (min 18). La inspiració ofensiva del Barça va donar els seus fruits al minut 20 amb una brillant execució de Luis Suárez després d'una bona acció de Leo Messi (min 19).

El Barça es mostrava molt superior, tot i que el Vila-real no es donava per vençut amb accions puntuals, sobretot de contracop. Arturo Vidal va perdonar el tercer xutant a les mans d'Asenjo quan tenia tot el temps del món per pensar (min 38). Griezmann va posar la cirereta del primer temps amb una vaselina espectacular convertida en gol (min 44)

A la represa, el Barça va continuar dominador, malgrat els canvis a la formació local en el descans. Amb el marcador favorable, els jugadors blaugrana feien possessions llargues. El cert és que les ocasions clares no van sovintejar i el joc no va ser tan espectacular com el del primer temps. Al minut 68 va arribar el quart, anotat per Leo Messi després d'una clàssica jugada de l'escola Barça (rondo) però anul·lat pel VAR (fora de joc). Van anar passant els minuts amb comoditat per al conjunt blaugrana. A la recta final, Ansu Fati va arrodonir el marcador amb la quarta diana. En el descompte, falta al travesser de Messi.