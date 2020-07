Bartomeu: «Sembla que el VAR sempre afavoreix el mateix»

Josep Maria Bartomeu, president de l'Barcelona, ??s'ha queixat aquest diumenge, després de la victòria de el Barcelona a Vila-real (1-4), que el VAR aquestes últimes setmanes ha estat "poc equitatiu" i "sembla ser que sempre afavoreix el mateix" , en referència a el líder de LaLiga Santander, el Reial Madrid, que va tornar a guanyar a San Mamés amb un gol de penal.

Bartomeu va assenyalar a Movistar + que li "sap greu" dir això "perquè és la millor lliga de el món", però va voler oferir el missatge: "El VAR no està a l'alçada del que ens crèiem. És poc equitatiu. Des que ha passat aquesta època post-covid o post-confinament està repercutint en alguns resultats i alguns no estan sent bons per a molts equips. Sembla ser que sempre afavoreix el mateix ".

"Tot i que aquests resultats no han estat bons (els del seu equip), per descomptat, sí que és veritat que hi ha hagut molts partits en els quals el VAR no ha estat equitatiu i ha afavorit sempre a un equip i hi ha molts equips que s'han vist perjudicats ", ha reiterat.

Bartomeu ha apuntat que fa temps van parlar amb la Federació, al desembre, en la necessitat de revisar els protocols. "El VAR ha de millorar, ajudar a l'àrbitre, per això és la tecnologia. I ho hem vist durant les últimes setmanes. Tothom ha vist imatges i jugades en què no ha estat equitativa la forma amb què s'ha gestionat el VAR ".

El president de el Barcelona, ??que està a quatre punts de Reial Madrid, va assenyalar que el conjunt blaugrana el que ha de fer és preparar el partit de dimecres que ve contra l'Espanyol i seguir en la lluita per la Lliga perquè no pensen "abaixar els braços" , tot i que han de "esperar que el líder tingui mals resultats".

Va negar rotundament que el lloc de Quique Setién corri perill, perquè "té la confiança de tots" al club, "equip, jugadors, directiva, i està fent una gran feina".

"Ens queden quatre partits aquesta lliga, cal seguir lluitant aquesta lliga, cal lluitant fins al final. Ha de punxar per descomptat el líder, i després ve la Champions. Tenim molts partits per jugar molt importants aquesta temporada", va dir.

Bartomeu va exalçar la victòria sobre el Vila-real "però sobretot pel joc". "L'equip ha fet un partit molt seriós, de gran valor, amb domini absolut, amb gols. Podem estar molt satisfets, molt contents, amb l'actuació de tot l'equip", ha afirmat el màxim mandatari, qui va felicitar els futbolistes per una "victòria de gran valor i molt bona".

Segons la seva opinió es va veure un Barcelona "molt dinàmic", que va gaudir de més ocasions per haver aconseguit un triomf més ampli i que es va divertir i divertir. "Aquest és el camí d'un equip campió que vol lluitar pels títols i la Lliga per descomptat cal lluitar fins al final", ha postil·lat.