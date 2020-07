El Berguedà supera amb bona nota l'inici dels Festivals de Senderisme

L'edició 2020 dels Festivals de Senderisme dels Pirineus ha tingut enguany per primer cop la participació del Berguedà, que ha obert, aquest cap de setmana, aquesta organització que s'allarga diversos mesos per diferents comarques catalanes. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb la col·laboració de les empreses de la comarca PedraTour i Pendol Guies, ha preparat quatre sortides i totes han estat un èxit de participació al llarg dels dos dies. Fins i tot, en el cas d'una, la Ruta per Saldes, ha esgotat les inscripcions.

Les quatre sortides de l'anomenat Festival Camina Berguedà, els dos dies, dissabte i diumenge, han estat les De la Nou al Sobrepuny, de 9,5 km, les Petjades de dinosaures (6,3 km), una de circular per Graugés i l'esmentada de la Ruta per Saldes. La coordinadora d'aquesta activitat, Rosa Colomer, tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha comentat que «ha estat un èxit. S'ha mantingut el protocol i els grups més nombrosos s'han dividit amb dos guies.

En alguns casos la participació ha estat familiar i totes les sortides han culminat amb el tast d'algun producte típic de la zona o una visita interessant. En la majoria dels casos estem parlant d'unes rutes que ja estan marcades i que a partir d'ara les empreses PedraTour i Pendol Guies oferiran de manera regular a tots els grups interessats. S'ha de dir que no tots els traçats tenien la mateixa dificultat. Sigui com sigui, la valoració de la participació de la comarca del Berguedà en aquests festivals és molt bona». Cal recordar que el Berguedà té una xarxa de camins històrics que sumen més de 2.000 quilòmetres.

El calendari continuarà els dies del 30 de juliol al 2 d'agost a la vall Fosca; al Pallars Jussà, del 24 al 30 d'agost el Val d'Aran Walking Festival, del 25 al 27 de setembre l'Alt Empordà Sea Walking, del 2 al 4 d'octubre, el Festival de Senderisme de la Conca Dellà; també del 2 al 4 d'octubre, Garrotxa Volcànic Walking, del 10 al 12 d'octubre, el Vall de Boí Trek Festival, i del 16 al 18 d'octubre el Ripollès Discoveru Walking. Han quedat cancel·lats, per diferents motius, la Cerdanya Happy Walking, el Festival de Senderisme Àreu-Pica d'Estats i l'Alinyà, muntanya de camins.