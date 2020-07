Els entrenadors referents del futbol català són recordats

En la seva llarga història, el futbol català ha donat entrenadors de reconegut prestigi, també a casa nostra. L'extècnic del CE Manresa Julià Garcia, amb el suport del comitè tècnic d'entrenadors, està publicant a les xarxes socials, des de fa unes setmanes, un recull exhaustiu de la trajectòria dels entrenadors històrics i referents de Catalunya, alguns que ja han deixat les banquetes de manera definitiva i altres que encara es mantenen al peu del canó.

La Federació Catalana de Futbol ja n'ha publicat vuit capítols , des de l'abril, amb quatre o cinc tècnics en cadascun d'ells: Vicenç Dauder, Arcadi Prat, Robert Álvarez i Paco Martínez Bonachera (8); Josep Seguer, Pepe Pinto, Antonio Lagunas i Fernando Garcia Ramos (7); Miquel Bertral, José Luis Guerra, Alfons Muñoz i Pere Bonell (6); Vicenç Sasot, Antoni Argilés, Ignasi Rojas i Carles Anglès (5); Salvador Artigas, Josep Otero, Pepe Mauri, Joan Martínez Vilaseca, Jaume Sabaté i Toni Llebaria (4); Joan Escoda, Roberto Puerto, Antonio Linares, Lluís Pujol, Jordi Gonzalvo i Ferran Manresa (3); Josep Juncosa, Lluís Aloy, Pep Rovira, Waldo Ramos , Martí Alavedra i Juanjo Díaz (2); i Domingo Balmanya, Jaume Olivé, Francesc Ricart, Xavi Agustí, Manolo Buján i Nitus Granados (1).

A tots aquests, s'hi han d'afegir altres reculls d'entrenadors que Julià Garcia ja ha publicat al seu Facebook i que properament també seran editats per la mateixa Federació Catalana de Futbol, i altres que encara estan per fer, de diferent etapes de la llarga trajectòria del futbol català. Sigui com sigui, Regió7, a tall d'exemple, recorda dotze tècnics que, en un moment o altre, han tingut incidència en el nostre futbol, ja sigui com a jugadors, tècnics o potser fins i tot com a directius.