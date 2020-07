A l'Espanyol només li queda posar data al descens a Segona

L'Espanyol ha quedat a un pas de certificar el descens a Segona Divisió després de perdre, en un partit gris, davant un Leganés que es resisteix a dir adeu a la categoria. Les urgències eren clares en les dues formacions i el duel va començar sense riscos per la por a fallar. Només Wu Lei va posar certa emoció en el descompte de la primera part amb una ocasió molt clara, però la defensa visitant va impedir el xut del xinès davant el porter Cuéllar.

A la represa, el col·legiat va anul·lar un gol a Wu Lei per fora de joc. Però va ser Jonathan Silva qui va signar l'únic gol de l partit, al minut 53. Va desfer-se dels dos centrals i va superar Diego López, que no va poder fer res per evitar el 0 a 1.

Després d'un altre gol anul·lat a l'Espanyol (Raúl de Tomás al minut 70), el conjunt blanc-i-blau no va tenir gaires opcions de marcar, oimés després de l'expulsió de Calleri (min 87).