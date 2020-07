Martínez bonachera

(Almeria, 1950). Llarga i reeixida la seva trajectòria com a entrenador, amb moments per emmarcar. Enginyós, motivador i hàbil en la gestió de grups ha viscut totes les cares del futbol. Es va iniciar al CE Manresa. A continuació va dirigir l'Europa, el Vilafranca, el Vic, el Blanes, la Gramenet, el Girona, el Castelló el Lleida (en diferents etapes, fins i tot a Segona Divisió, i el Nàstic de Tarragona. Com a jugador, es va iniciar a les categories inferiors del Barça i després va venir al CE Manresa; també va jugar a l'Hospitalet i al Vic, abans de tornar al club blanc-i-vermell.