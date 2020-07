Martínez vilaseca

(Manresa, 1943). Vint-i-vuit anys desenvolupant responsabilitats tècniques al FC Barcelona i tota una vida dedicada a entrenar i descobrir talents són la seva carta de presentació. Es va iniciar com a tècnic al planter de l'Espanyol, paper que va combinar amb el de seleccionador català infantil. Com a jugador va créixer amb les samarretes del Gimnàstic i el CE Manresa. No va tardar a fitxar per l'Espanyol, on va destacar reconvertit en lateral esquerre al llarg de nou temporades. El Llevant, l'Europa i l'Hospitalet van completar la seva carrera com a futbolista.