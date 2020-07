Un penal assenyalat pel VAR dona un nou triomf polèmic al Madrid, a Bilbao

El Reial Madrid va fer un pas més cap a la conquesta de LaLiga Santander després de vèncer, amb un nou gol de penal de Sergio Ramos, a l'Athletic a San Mamés (0-1). De nou des dels onze metres, com davant el Getafe, i amb l'ajut del VAR, es va desencallar un conjunt blanc que s'acosta inexorablement al títol de lliga, que no guanya des de la temporada 2016-17, també amb Zinédine Zidane a la banqueta. Al minut 73, Sergio Ramos es va plantar al punt de penal (de Dani Garcia sobre Marcelo) per aplanar el camí.

Amb això, el quadre madridista segueix invicte en la represa de campionat després de la pandèmia del coronavirus, ja que ha guanyat els set partits disputats; set victòries consecutives en una mateixa temporada per primer cop des de les dotze últimes de la campanya 2015-16. Amb tot, als de Zidane els va costar desbaratar l'entramat defensiu del quadre bilbaí, que va anar guanyant pes amb el pas dels minuts fins que es va trencar la resistència amb el penal.