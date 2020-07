pepe pinto

(Antequera, 1929). Entre els seus èxits com a entrenador destaca l'ascens a Tercera Divisió amb el CE Manresa la temporada 73-74 i també amb el Girona (79-80) i el títol de Tercera Divisió amb l'Olot (82-83). L'octubre del 1991 va tenir un infart abans d'un partit contra la Gramenet i va plegar com a tècnic. De jugador es va formar a l'Antequera (Màlaga) i va passar per equips com el Logronyès, el Girona, l'Espanya Industrial i el Condal. Després va compartir vestidor amb Kubala, Segarra i Evaristo al Barça (21 partits). El Valladolid i el Girona van ser les darreres destinacions.