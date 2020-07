La proesa dels juvenils del CE Manresa del 78 ha estat recordada 42 anys després

Sempre és un bon moment per recordar fites aconseguides. En aquest cas, per part de l'equip juvenil del CE Manresa de la temporada 1977-78, que va destacar per l'ascens a la Primera Divisió estatal (ara anomenada Divisió d'Honor), com a conseqüència d'haver assolit el campionat de Catalunya juvenil.

Així, una àmplia representació d'aquella plantilla, encapçalada pel seu entrenador, Josep Maria Capsada, es va trobar dissabte al Bages 964 Oller del Mas, i van recordar vivències i anècdotes en tornar-se a veure 42 anys després (entre molts s'havien perdut la pista). El trofeu aconseguit fa 42 anys (ara guardat al Museu de Manel Sánchez) va presidir la trobada, que es vol repetir el mes de setembre amb un dinar amb la majoria de components de l'equip.

L'equip estava integrat per Antoni Alberola, Joan Ballús, Vicente Basilio, Ángel Córdoba, Jaume Fornells, Víctor Fernández, Quique Garcia, Francisco Hinojosa, Josep Antoni Huertas, Lluís López, Joaquim Majó, Marcel·lí Pedreira, Manuel Prieto, Tomás Sevilla, Fernando Valdés, Esteve Verneda i Josep Antoni Vilella, a més de l'entrenador, com hem dit, Josep Maria Capsada, el delegat Bartolomé Roura i el massatgista Fermí Ferrer, en aquests dos dar-rers casos, ja traspassats.

Aquest equip juvenil del CE Manresa 1977-78 va posar el colofó a una gran temporada amb l'esmentat títol català. A la lliga es va classificar en segona posició. A les semifinals es va haver d'enfrontar al primer classificat de l'altre grup, ni més ni menys que el FC Barcelona. Al vell camp del Pujolet (on ara hi ha el pavelló) els manresans van donar la sorpresa superant el conjunt blaugrana per 2 a 0 ; al Fabra i Coats, a la tornada, els manresans van rematar la feina amb un nou 0 a 2, accedint a la final. En aquest cas, el rival va ser el Cornellà. El resultat al final del partit i també de la pròrroga va ser d'empat a tres gols, decantant-se la balança a favor del conjunt manresà a la tanda de penals.