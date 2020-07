arxiu particular

salvador cadena arxiu particular

(Sabadell, 1933). Com a entrenador va deixar empremta en el Rubí i el Sabadell (va entrenar el primer equip la temporada 83-84. També va dirigir altres equips com el Granollers, el CE Manresa, el Sant Mauro, el Sant Cristóbal i el Barberà. Com a jugador va formar part de l'Espanya Llucmajor, el Sabadell, el Mercantil i el Badalona, en aquest darrer cas amb temporades d'èxit a Tercera Divisió. Va jugar amb les seleccions espanyola i catalana juvenil. Amb el combinat estatal va guanyar el campionat d'Europa i, dies després, el Barça va estar a punt de fitxar-lo.