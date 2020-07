Valtteri Bottas és el primer líder de l'any en una cursa accidentada a Àustria

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) es va proclamar ahir, diumenge, guanyador del Gran Premi d'Àustria, primer de la represa del Mundial de Fórmula després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus, en una cita en què l'espanyol Carlos Sainz va ser cinquè i en què una penalització a Lewis Hamilton (Mercedes) per un incident amb Alexander Albon (Red Bull) va deixar el britànic fora de podi.

En el Red Bull Ring de Spielberg, sense públic, i en una cita accidentada, en la qual fins a nou monoplaces no van poder finalitzar la cursa, l'emoció es va fer esperar fins a les últimes voltes; a la 62, el vigent campió del món, Hamilton, continuava la seva particular caça del seu company d'equip, que marxava líder després de sortir des de la pole, i en la seva lluita per atrapar Bottas, va topar amb Alexander Albon, a qui va deixar fora de carrera pel xoc, quan es trobava en paral·lel a l'intentar avançar-lo. Els comissaris van penalitzar l'acció amb cinc segons, suficients perquè el també britànic Lando Norris (McLaren), que en el seu últim gir va marcar la volta ràpida, pogués remuntar fins a la tercera plaça i treure a Hamilton de podi. La segona posició va ser per al monegasc Charles Leclerc (Ferrari), i l'única alegria a la scuderia, va ser que Sebastian Vettel va acabar desè.



Carlos Sainz, cinquè

Mentrestant, l'espanyol Carlos Sainz va signar un meritori cinquè lloc per darrere de Hamilton -que va ser segon però va baixar dues posicions per la sanció-. La remuntada del madrileny, que va sortir vuitè, va poder ser encara més gran si, a falta de poques voltes per al final, hagués aconseguit culminar l'avançament a Norris.

D'altra banda, els pilots de la graella de Fórmula 1 van mostrar la seva repulsa contra el racisme, dins el moviment Black Lives Matter i amb samarretes amb la frase «End Racism», abans del Gran Premi d'Àustria; la majoria d'ells, menys sis, entre ells l'espanyol Carlos Sainz (McLaren), van optar per agenollar-se en senyal de condemna.

El vigent campió de món de Fórmula 1, Lewis Hamilton, va plantejar la possibilitat que tots els pilots s'agenollessin abans de l'himne, mostrant el seu suport a el moviment Black Lives Matter, sorgit als Estats Units després de la mort del ciutadà afroamericà George Floyd a mans d'un policia de Minneapolis. No obstant això, fins a sis d'ells van preferir no fer-ho: l'espanyol Carlos Sainz (McLaren), l'holandès Max Verstappen (Red Bull), el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), el rus Daniil Kvyat (Toro Rosso), el finlandès Kimi Raikkonen ( Alfa Romeo) i l'italià Antonio Giovinazzi (alfa Romeo). Abans de la cursa, Leclerc i Verstappen ja van confirmar que no s'agenollarien.