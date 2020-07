Les competicions territorials començaran el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre

La Federació Catalana de Futbol ha donat llum verd a les dates d'inici de competició del futbol i futbol sala per la temporada 2020-2021. L'acord, aprovat en la reunió de la Junta Directiva corresponent al mes de juliol, que ha tingut lloc aquest dimarts a la seu central de l'FCF, a Barcelona, estableix el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre com el d'arrencada de les competicions oficials d'àmbit territorial a Catalunya, amb la disputa de la primera jornada del campionat en les principals lligues, tant de futbol com de futbol sala.

D'aquesta manera, la Primera, Segona i Tercera Catalana aixecaran el teló el 3 i 4 d'octubre en el futbol amateur masculí, i en futbol amateur femení està previst que arranquin en la mateixa data la Preferent i Primera Divisió.

Els grups de la Quarta Catalana, així com els de Divisió d'Honor i Preferent masculina i femenina en futbol base seran els següents en donar el tret de sortida, el 10 i 11 d'octubre. També en futbol base, tota la Primera Divisió tant masculina com femenina ho farà el 17 i 18 d'octubre; mentre que la resta de categories del futbol amateur femení i formatives començaran el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre.

En futbol sala, la Divisió d'Honor i la Primera Catalana masculina i femenina s'encetaran el 3 d'octubre, així com també totes les categories màximes de Divisió d'Honor, en la base. Al seu torn, la Segona Catalana masculina i femenina, i la Tercera Catalana ho faran el 17 d'octubre, dia en què també viuran la primera jornada de lliga la resta de categories del futbol sala base.

En tots els casos, hi haurà com a dates de descans el Nadal, sense competició els caps de setmana del 27 de desembre i el 3 de gener, així com també la Setmana Santa, amb aturada el 4 d'abril. Tanmateix, s'habilitaran com a dates per competir el pont de la Puríssima, el 6 de desembre, i també el Carnestoltes, el 14 de febrer, amb motiu de la situació extraordinària produïda per la crisi sanitària de la Covid-19, que ha obligat a confeccionar uns calendaris més compactes.

Aquestes dates estan subjectes a possibles modificacions, en cas de no poder començar les competicions per motius sanitaris.