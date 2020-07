José Luis Correa oferirà la formació d'una junta conjunta a Ruth Guerrero per evitar les eleccions

L'expresident del CE Manresa José Luis Correa va sacsejar dissabte l'assemblea de socis del club, la que va servir per formalitzar la convocatòria d'eleccions tal com estava previst, amb el corresponent calendari. Al final de la reunió, en els precs i preguntes, va deixar caure que s'estava plantejant presentar una candidatura, que s'afegiria a la de Ruth Guerrero, actual presidenta de la junta gestora de l'entitat.

Correa manté en peu aquesta possibilitat però «amb la intenció d'unir esforços i formar una directiva conjunta entre les dues candidatures, la de la Ruth Guerrero i la nostra, com vam fer nosaltres quan vam entrar amb la gent del Rafel Vilaseca. No té sentit que una entitat com el CE Manresa tingui dues propostes».

En el cas que la candidatura de la junta gestora no accepti una directiva conjunta, Josep Luis Cor-rea té clar que «ens veurem el dia 4 d'agost. Nosaltres formarem una proposta amb gent que en un moment o altre ha estat al club, i que senti el club. Ara mateix no descarto ser-hi». Luis Villa, l'anterior president del CE Manresa, no formaria part del nou projecte.

Dit això, Correa ha afegit que «a la gent de la junta gestora els hem estat ajudant perquè entenem que el club es troba en una situació delicada; confiàvem en ells. Però darrerament s'han fet, per part d'aquests directius provisionals, coses que no es poden admetre, com canviar el pany del bar perquè no hi entri el darrer president, Luis Villa, que era qui el gestionava; aquest pot ser un fet fins i tot considerat delictiu. Tampoc no es gaire net arribar a una assemblea i posar el nom de tres voluntaris com a junta electoral, sense fer el pertinent sorteig entre els presents, i tenint en compte que ni tan sols alguna d'aquestes persones no era a la reunió, malgrat que els socis hi van donar el vistiplau. Per això, demanarem a la secretaria de la Federació Catalana de futbol l'anul·lació de l'assemblea de dissabte per les diferents irregularitats que hi va haver. Tampoc no entenem que s'hagi volgut fer neteja de la manera que s'ha fet, del mateix Luis Villa, de l'entrenador Andreu Peralta, etc. Tampoc no va ser correcte donar el nom dels dos jugadors que han denunciat el seu contracte pels deutes. Una situació que si no s'hi troba una solució farà que el club no podrà competir a Tercera Divisió. La junta del CE Manresa necessita gent de futbol i no gent que tingui interessos. Sigui com sigui, en cas d'unir-nos, nosaltres respectarem la presidència de la Ruth Guerrero».



Adeu el gener del 2019

José Luis Correa va deixar el CE Manresa el gener del 2019 per problemes econòmics personals. «Vaig reunir els capitans, en especial Manel Sala, i els vaig comentar la meva situació, que implicava que fins a final de temporada no cobrarien. La meva intenció era saber si estaven disposats a continuar o si hauria de jugar amb juvenils. Els jugadors es van avenir a acabar la temporada, però Luis Villa, que va agafar la presidència en aquell moment, va voler fer mans i mànigues perquè poguessin rebre els diners que tenien estipulats a principi de temporada. No va poder ser i, tot i l'ascens a Tercera Divisió, ara l'entitat arrossega el que arrossega. Penso que Luis Villa es va equivocar, també després a l'hora de prioritzar en què gastar els diners».

Correa, que en vuit anys a la presidència va posar molts diners al club, lamenta, sobretot, l'esforç econòmic que «vaig haver de fer en adequar el Nou Estadi amb els despatxos nous i la pintura, que s'acosta als 30.000 euros, que en teoria m'havia de retornar l'Ajuntament i mai ha fet. Una altra cosa són els diners per altres conceptes, com el pagament de jugadors, que sempre ho he assumit. Davant dels maldecaps econòmics que ja preveia amb anterioritat, vaig intentar accelerar un acord de fusió amb el Gimnàstic de Manresa amb el suport del llavors regidor Jordi Serracanca, a l'estil del que s'ha fet en altres llocs, però tampoc no va poder ser. La gent ha de tenir en compte que, de les previsions d'un pressupost, quan arriba el gener tot queda desvirtuat per impagaments, despeses imprevistes, etc.; la junta gestora actual també ho hauria de tenir en compte».