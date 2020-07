L'auditoria descarta que la junta busqués difamar ningú, segons el FC Barcelona

Les conclusions de l'auditoria externa realitzada per PriceWaterHouseCoopers (PwC) arran del 'Barçagate' descarta que s'hagi contractat per part de la junta directiva del Barcelona "cap campanya difamatòria contra ningú", segons ha anunciat el portaveu de l'entitat, Josep Vives.

El 'Barçagate' es refereix al cas en què una empresa contractada pel club hauria portat presumptament a terme a les xarxes socials una campanya de desprestigi d'individus i entitats no afins a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.

Vives ha comentat que no s'ha detectat "cap indici" ni "cap conducta corrupta ni benefici econòmic" en el cas, així com que els treballs encarregats estaven "dins del preu de mercat".

El club insta els seus serveis jurídics a emprendre les accions legals pertinents davant les acusacions abocades i exigirà rectificacions als mitjans. A més traslladarà una petició a la fiscalia perquè s'investiguin les responsabilitats contra els autors de tuits en contra del club, els jugadors i el seu entorn.

A més Vives ha informat que l'auditoria ha detectat que "no es van complir els protocols interns del club en la formalització i la renovació dels nous contractes".

Però ha puntualitzat: "la junta directiva al complet havia estat informada de l'encàrrec del servei en les reunions ordinàries del 5 i 6 d'octubre de 2018 i en la del 17 de juny de 2019".

D'altra banda, l'informe de PwC, de 320 pàgines, reclama a les empreses proveïdores que completin els serveis pendents, que pugen a 620.000 euros.

Ramón Gómez Ponti, el cap dels serveis jurídics de el club, va sentenciar, que "l'auditoria interna sobre aquest assumpte que va dur a terme Noelia Romero, la 'compliance officer', és fals. Em va entrevistar a mi i no és així. L'informe de la 'compliance' no ha tingut accés ni a un cinc per cent de la informació de l'auditoria de PWC ".

Gómez Ponti també va assenyalar a Emili Rousaud, el vicepresident institucional dimitit, que va insinuar que algú de dins del club podia haver "ficat la mà a la caixa" en l'assumpte del 'Barçagate' en una entrevista a RAC 1. "S'han de prendre les mesures jurídiques oportunes respecte a persones que han dit coses com aquesta", va dir.

Finalment, el cap dels serveis jurídics de el club, va anunciar que aquest "exercirà les accions de caràcter civil i penal contra el presumpte responsable d'una presumpta extorsió a Jaume Masferrer", el director de l'àrea de Presidència que va ser suspès de càrrec i sou com a conseqüència del 'Barçagate' i qui a dia d'avui segueix en la mateixa situació