El CN Martorell recupera l'equip absolut masculí de waterpolo la temporada vinent

La temporada 2020-2021 arriba amb novetats per al Club Natació Martorell, i és que comptarà amb dos equips absoluts per a la propera temporada. Després de perdre el masculí de waterpolo ara fa tres campanyes, l'entitat presidida per Eva Rodríguez tornarà a sumar un masculí a la seva estructura i David Torilo se'n farà càrrec. Fins ara dirigia el juvenil del CN Martorell, però a partir del proper curs farà el salt a la categoria sènior i amb l'absolut recuperarà el buit que quedava al club.

En clau femenina, Rafa López estarà al capdavant de la plantilla femenina, on per sisena temporada consecutiva competirà a la màxima categoria catalana. En cinc temporades, López ha dut l'equip a tres fases d'ascens, i la temporada 2018-2019 va guanyar-la, a Talavera de la Reina, tot i que el club no va poder fer-se càrrec per problemes econòmics.

Amb el doble absolut, el club tanca un dels objectius que perseguia ja des de la temporada passada. En aquest sentit, el membre de la junta directiva Àlex Márquez, mostra la satisfacció de l'entitat per aquets doble premi.

Pel que fa a la resta de club, Márquez explica que mantenen els equips en les categories amb què ja comptaven i que estan tancant els tècnics. Natació i waterpolo, apunta, han de créixer des de la base.

El club, tot i la pandèmia de coronavirus arreu del món, no oblida que compleix 90 anys i que vol celebrar-los, com pugui, amb diferents actes. De moment, la incertesa acompanya l'entitat, que encara no té definit el calendari de celebracions.

La pedrera, clau en el masculí

Pel que fa als absoluts, el masculí competirà a Tercera Divisió, amb la intenció d'ascendir a Segona al final del curs. L'equip que dirigirà David Torilo estarà farcit de jugadors joves de la casa. Pel moment, han confirmat el seu fitxatge Joel Mendoza, Ares Farreras, Mauri Lloret, Dani Monsalvo, Joel Vegas, Sergi Cots, Ismael Abolafia, Marko Grandal, Martí Ezcurra, Martí Cots, Yago Piña, Joan Reynes, Àlex Sanchez i Marc Barrachina. Adrià Arditi, Jordi Gil tornen a casa després del seu pas pel CN Molins. En el que es refereix al femení, les de Rafa López seguiran a Primera Divisió.

El gruix de les jugadores del curs passat seguiran la propera temporada, i seran Coral Roda, Sara Peleja, Sara Aparicio, Xènia Font, Maia Farreras, Miriam Monsech, Paula García, Anna Mallofré, Aina Gobern i Laura Held. Laia Oviedo serà dubte.