Derbi dramàtic per mantenir un fil de vida fins al final

El Barça i l'Espanyol arribaran al derbi d'aquesta nit (22 hores) al Camp Nou amb tot gairebé sentenciat però molt lluny d'allà on voldrien ser. Els blaugrana, a quatre punts i la diferència de gols del Reial Madrid quan falten quatre partits per al final del campionat, ho tenen gairebé impossible per revalidar el títol de lliga. Necessitarien guanyar-ho tot i dues ensopegades, una d'elles amb derrota, d'un conjunt que no ha perdut cap punt des que va tornar la competició.

Encara més tràgica és la situació d'un Espanyol que baixarà de manera matemàtica a la Lliga SmartBank si avui no aconsegueix vèncer al Camp Nou. Ni l'empat no li serveix. De tota manera, una victòria només serviria per a l'orgull, ja que si no baixa avui, el més probable és que ho faci durant els propers dies.

Recordant el VAR

En la prèvia d'ahir, per part del Barça hi havia més tranquil·litat per la victòria i el bon joc a Vila-real. Quique Setién va veure com De Jong tornava als entrenaments, tot i que és baixa per a avui juntament amb Junior i Umtiti. El cantàbric es va mostrar confiat en la seva feina. Va dir que «no em convencereu que el meu equip juga malament» i va afegir que es veu amb el suport de la junta directiva per seguir al càrrec.

No es va mostrar tan content amb el VAR. Seguint la línia del club, va dir que «és una eina extraordinària que no s'està utilitzant de la millor manera. Sempre hi ha un equip que en un moment puntual se'n veu beneficiat i l'altre, perjudicat». Caldrà veure si avui torna a alinear el trident i de la manera en què va funcionar diumenge passat.

Millorar la cara

Pel que fa a l'Espanyol, ha encadenat tres derrotes consecutives amb el nou entrenador, Rufete, sis si es compta les dues últimes amb Abelardo. Avui hauria de vèncer per prorrogar les esperances, però l'estat anímic no és el millor per afrontar un partit que ja pot ser definitiu, i encara més després de la trista derrota de diumenge passat contra el Leganés.

Rufete, que ahir va argumentar problemes d'agenda per no presentar-se al Camp Nou a fer-se la foto habitual d'aquests enfrontaments, va dir que «hem d'afrontar el partit com un derbi i també amb optimisme, tot i que estem en una situació límit. En aquestes situacions, les formes i l'actitud és innegociable per als nostres jugadors».