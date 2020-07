La junta gestora del CE Manresa veu amb sorpresa que Correa presenti candidatura

La candidatura de Ruth Guerrero, formada pels actuals components de la junta gestora, veu amb sorpresa la iniciativa de l'expresident del CE Manresa José Luis Correa de voler presentar-se a les eleccions que van ser convocades dissabte per al proper dia 4 d'agost. «Ens ha sorprès força que una gent que va marxar recentment del club, motiu pel qual ara nosaltres som aquí, vulgui tirar endavant una candidatura. Però dit això, tenen tot el dret de fer-ho», ha comentat el portaveu de la junta gestora, Francesc Sòria.

Respecte a la intenció de José Luis Correa d'oferir a la candidatura de Ruth Guerrero la possibilitat de formar una directiva conjunta, Sòria ha explicat que ahir mateix van rebre un correu de l'expresident sol·licitant una reunió. La junta es mostra disposada que aquesta trobada tingui lloc, però amb la intervenció de tots els directius, no només de la presidenta. «Si vol unir forces, primer haurem de saber quines són les seves intencions, quines persones integren la candidatura, etc. En tot cas, fins que no tinguem tota la informació no prendrem cap decisió respecte d'això, però d'entrada no ho veiem gaire factible».

José Luis Correa també ha deixat entreveure la possibilitat d'impugnar l'assemblea de socis de dissabte per unes suposades irregularitats, com ara formar la junta electoral amb tres voluntaris. Sobre això, Sòria ha estat molt clar, «si ho fa, és posar més pals a les rodes a la nostra gestió, ja prou complicada, quan ara mateix el que necessitem és que tot plegat sigui més àgil perquè tenim molts temes sobre la taula i molt importants. Dissabte es va presentar el nom de tres voluntaris per establir la junta electoral. Es va fer per facilitar les coses, ja que, normalment, els socis són reticents a voler fer aquestes tasques. Independentment d'això, i diverses vegades, la presidenta Ruth Guerrero i jo mateix vam demanar als socis que si volien podíem fer un sorteig, que no hi havia cap inconvenient. Sigui com sigui i veient-ho amb perplexitat, tot plegat ens està desgastant molt, però mantenim la il·lusió intacta».



Sí de Manel Villaplana

Independentment del procés electoral, ara més enredat per la intenció de José Luis Correa de presentar una candidatura, la junta gestora continua treballant en el seu projecte. «Ens veiem obligats a fer més d'una reunió setmanal perquè tenim molts assumptes pendents, entre els quals intentar cercar empreses que ens puguin esponsoritzar, malgrat que ara mateix tenim clar que hi ha dificultats afegides en aquest sentit per la crisi del coronavirus», ha comentat Sòria, i ha afegit que, «pel que fa a la nostra candidatura, en la qual només hi havia el dubte del tresorer, Manel Villaplana, al final hi serà. Per tant, serem set, Ruth Guerrero, Pere Arévalo, Txema Pulido, David Luis, José Luis Pérez, Manel Villaplana i jo mateix».

Pel que fa al calendari electoral, fins avui estarà exposat el cens de socis; dissabte, verificació de la llista; del 12 al 18, presentació de candidatures; el dia 21, proclamació de les candidatures; fins al 31, campanya electoral, i el dia 4 d'agost, les eleccions (si hi ha més d'un candidat, lògicament).