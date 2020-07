Una volta a Catalunya en bicicleta recollirà fons per ajudar l'Hospital d'Igualada

Dos amics de Manresa iniciaran diumenge un repte d'una setmana destinat a recaptar diners per destinar-los a l'Hospital d'Igualada, molt afectat per la lluita contra la pandèmia de coronavirus. El seu objectiu és recórrer tot Catalunya, fent uns 2.100 quilòmetres en bicicleta, i recollir aquesta quantitat, 2.100 euros, a través de la pàgina web gofundme.com.

Un cop entrats en aquest portal, es pot buscar l'afer "repte ciclista solidari" i fer-hi l'aportació que es vulgui. El mateix Hospital d'Igualada ha difós la iniciativa, que havia d'arrencar diumenge a Lleida i dona la volta al país. El confinament del Segrià ha propiciat que finalment s'arrenqui des de Mollerussa i es segueixi el mateix recorregut

12 de juliol Lleida (substituït per Mollerussa) - Vielha

13 de juliol Vielha- La Seu d'urgell

14 de juliol La seu d'Urgell - Girona

15 de juliol Girona - Barcelona

16 de juliol Barcelona - Igualada - Tarragona

17 de juliol Tarragona- La Senia

18 de juliol La Senia- els Guiamets- Lleida (substituït per Mollerussa amb pas per les Borges Blanques)

Tothom qui vulgui, es pot ajuntar als dos ciclistes i pedalar-hi conjuntament durant els dies en què duguin a terme la volta al país.