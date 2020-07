El nou conveni de l'Ajuntament per la concessió del camp de Sallent crea enrenou

Josep Besora, expresident del Sallent i encara directiu a la junta actual, ha comentat que «hi ha malestar perquè el nou conveni de l'Ajuntament per concedir la utilització del camp, que, per cert, encara no hem vist, ens diuen que vol equiparar-nos amb l'altre club del poble, el CF Estación, quan històricament hem estat nosaltres els gestors de la instal·lació i hem cobrat petites compensacions a altres entitats que n'han volgut fer ús. Des de l'Ajuntament també sembla que volen que el bar i la publicitat siguin a repartir. Pensem que amb aquestes condicions no podem negociar. En aquest sentit, proposarem, a l'assemblea, la formació d'una comissió que sigui la interlocutora amb el regidor d'Esports i que el que en surti sigui referendat després pels socis».

Besora considera que el nou conveni «està fet en la ignorància però també amb mala fe. Si al final tenim les mateixes condicions que el CF Estación, no podrem créixer. Això tenint en compte que aquesta altra entitat ja té un camp, el que hi ha al polígon Illa. Està en desús, però està tancat i fins i tot té vestidors. Si no es troba una solució, no es pot descartar la desaparició del Sallent». A la mateixa assemblea de dissabte, a més a més de parlar de la situació esportiva actual i de l'estat de comptes (amb superàvit), es preveu la dimissió de l'actual president, Ramon Besora, i la presentació de possibles candidats; una possibilitat podria ser la de Dani Tarradellas.

Josep Besora, que ha estat jugador, entrenador, president i ara directiu del Sallent, s'acomiadarà aquest dissabte: «Més que res, en el meu discurs de comiat vull tenir un record per la gent que ha col·laborat amb mi. I també reivindicar una trajectòria».