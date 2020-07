El Santpedor es veu obligat a prescindir del primer equip per la marxa dels jugadors

El 2015, el Club Futbol Santpedor va celebrar 100 anys d'una història que va ser plasmada per la periodista manresana Montse Xixons en una publicació titulada Mirades de futbol, basada en el relat de vivències personals, i que narrava la transformació del poble en el marc del centenari del club de futbol.

Cinc anys després, l'entitat s'ha vist obligada a prescindir del seu primer equip. El motiu és que la plantilla ha quedat desmantellada. «Durant el confinament la majoria de jugadors han estat pretesos per clubs de la comarca, que han aprofitat l'aturada de la competició, una manera de fer que considerem poc esportiva, per dir-ho d'alguna manera. La plantilla en bloc ha decidit marxar i, encara que hem intentat buscar nous futbolistes, no ha estat possible la inscripció del primer equip de cara a la propera temporada», ha assenyalat el president del Santpedor, Josep Lluís Pérez, que ha afegit que «el 80% dels jugadors no eren de Santpedor i això es nota perquè no senten tant els colors. A més, nosaltres, que no tenim espònsors i una subvenció petita de l'Ajuntament, no podem fer el que fan la majoria de clubs, pagar les fitxes, sopars, i fins i tot oferir algunes primes. Ara mateix, els jugadors busquen això i nosaltres no hi podem arribar. Vivim pràcticament de les quotes dels equips base i prou».



Ni un bri de sospita

El Santpedor jugava a Tercera Catalana, encara que aquesta temporada passada, inacabada pel coronavirus, lluitava per evitar el descens. Al final, la Federació Catalana de futbol va decidir que no hi hauria descensos a les categories catalana. «Per Nadal vam haver de canviar d'entrenador però en cap moment vam sospitar que hi hagués cap problema entre els jugadors i el club. El que ha de quedar clar és que, malgrat que econòmicament anem justets, hauríem fet un esforç per mantenir el primer equip», ha comentat Pérez.

Davant d'aquesta situació, el president té clar que «ara els nostres esforços se centraran en el futbol base. Tenim un equip juvenil amb jugadors que juguen junts des de petits, d'aquí a dues temporades, si no podem abans, podrem tornar a tenir primer equip, encara que a Quarta Catalana. Aquest juvenil el portarà Quique Salamanca i la coordinació va a càrrec de Miquel Serra, tenint en compte que per a la propera temporada hem pogut doblar tots els equips de futbol 11».

La tresorera, Lídia Muns, ha recordat que «el Santpedor és un club familiar amb un molt bon ambient; acull tothom qui vulgui venir, no té la pretensió de grans categories i el seu objectiu és la formació dels jugadors no només com a futbolistes sinó també com a persones. Fa tres anys que som a l'entitat i vam haver de començar de zero perquè vam trobar el Santpedor molt desmarxat».

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santpedor, Agustí Comas, ha deixat clar que «donem tot el suport a la decisió del club respecte del primer equip i ens alegra que el futbol base vagi creixent; aquest ha de ser el futur».