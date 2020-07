El president de la Pirinaica s'acomiada

El fins ara president del FC Pirinaica, Manuel Artero, ha escrit una carta en què ha anunciat que dimiteix com a president i que no es presentarà a les properes eleccions. Ho fa en un gran moment, ja que els dos primers equips de l'entitat han aconseguit sengles ascensos de categoria. Segons Artero, «la meva vida laboral em demana una dedicació que m'impedeix participar com voldria en la vida diària del club».