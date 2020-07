El CE Sallent crea una comissió sobre l'ús del camp i manté que el vol continuar gestionant

El Centre d'Esports Sallent va acordar ahir crear una comissió negociadora amb l'Ajuntament i amb el CF Estación, l'altre equip del poble, per determinar com es gestionarà l'ús del camp de futbol municipal. El moviment és degut al fet que la directiva, que va dimitir ahir i que no es presentarà a la reelecció, no vol «deixar damunt de la nova junta el pes» d'una decisió que, segons el seu punt de vista, «pot condicionar el creixement del club».

Així, davant d'una trentena de socis, l'assemblea que es va fer a la Sala Petita de l'Espai Cultural La Fàbrica Vella, que oferia més capacitat per les distàncies que cal guardar per la pandèmia, el fins ahir president, Ramon Besora, i el seu pare, el ja exvicepresident Josep Besora, van especular sobre un «xantatge» del consistori. El motiu seria que aquest no ha pagat els 12.000 euros de subvenció anuals al club, segons l'expresident, com a mesura de coacció perquè el Sallent signi un conveni que equipari els drets de l'altre equip del poble, l'Estación, format l'any passat, amb el del Centre d'Esports.



Falta de sensibilitat

Ramon Besora va explicar que l'Ajuntament «ens ha dit que condiciona aquest pagament al nostre procés electoral i al fet que hi hagi una nova junta». Per a ell, el motiu seria signar el conveni en unes condicions que opina que no beneficien el seu club, ja que «no som uns simples usuaris de l'equipament. Som uns gestors. Estar al capdavant del Sallent és important. Segurament som la segona institució del poble, a l'alçada de la piscina, i si no podem tenir la primera al nostre costat, no es pot treballar». Segons ell, l'equip de govern actual «no té perspectiva històrica, tot i que un alcalde de 23 o 24 anys és complicat que la tingui». De tota manera, també va especular que «si negociéssim directament amb ell, segurament seria tot més fàcil», en una possible referència, sense anomenar-lo, al regidor d'Esports, Diego Miranda.

Besora va proposar la creació d'una comissió negociadora, un extrem aprovat a mà alçada, format per qui surti president, pel fins ara vicepresident, Josep Besora, «pel seu coneixement històric» i per prohoms del club com Josep Plana, Joan Monrós i David Sala.

Va ser precisament Josep Besora qui es va mostrar bel·ligerant amb el fet de compartir drets amb l'Estación. Segons ell, «està provat que pobles com Sallent no donen per dos equips. El nostre creixement no pot dependre de si n'hi ha un altre», del qual va afegir que «podrà jugar al camp si hi cap. Si nosaltres tinguéssim més equips i no poguéssim jugar-hi perquè hi són ells, haurien de marxar».

Josep Besora va fer servir tot d'arguments històrics i de documentació per basar les seves tesis i va recordar que, des del 1990, hi ha un acord pel qual el club rep uns diners al mes per la cura del camp. També va acusar l'Ajuntament de no haver-hi fet les obres que hi tocaven.

A l'assemblea, el club va presentar un superàvit que, segons Ramon Besora, si es cobra tot el que es deu, pujaria a 27.817 euros. També es va obrir el procés electoral. De moment només hi ha una candidatura, la de Dani Tarradellas. S'ha donat una setmana de temps per si se'n presenta cap altra. Si no és així, serà proclamat president.



Conveni desconegut

L'expresident Ramon Besora va explicar, abans de l'assemblea, que hi havia convidat l'alcalde, Oriol Ribalta, que va es va excusar dient que no podia ser-hi. Després de les resolucions preses, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Diego Miranda, que no hi era present, va negar a Regió7 que el no cobrament dels 12.000 euros sigui com a represàlia. Segons ell, «el conveni s'estava redactant quan va esclatar la pandèmia i s'ha acabat els darrers dies. Em sorprèn que algú sàpiga en quins termes està escrit, perquè el tinc ben guardat i només el conec jo». Va avançar que, «si el Sallent ha format una comissió negociadora, estaré encantat de parlar-hi, tant amb ells com amb els de l'Estación, per determinar els termes finals d'aquest acord».

Per a Miranda, «és cert que el Centre d'Esports ha fet molt pel camp, però estem en uns nous temps i ens hi hem d'adequar. Hi ha un altre equip que té dret d'ús del camp perquè és del poble». Sobre la subvenció, «el Sallent no l'ha cobrada perquè encara no n'ha cobrat ningú cap per tot el tema de la pandèmia. Crec que només ho ha fet el Carrilet per haver organitzat el Carnaval». Sí que admet que «no volia que la signatura del conveni signifiqués una arma electoral en el procés del Sallent i per això vaig supeditar la seva firma a la presència d'una nova directiva. Si el club ha acordat, en assemblea, formar una comissió negociadora, no hi tinc res a dir i em sembla bé».

Miranda també va negar que a l'equip de govern li falti perspectiva històrica, ja que «he jugat al Sallent i sé com és el club» i va treure importància al fet que l'expresident digués que seria millor negociar amb l'alcalde, ja que «totes les decisions de l'equip de govern es prenen en grup». El regidor es va defensar de la falta d'inversions al camp en dir que «s'han fet obres a la grada, als vestidors i a les dutxes i estem pendents d'una segona part», tot i que va admetre que «és cert que s'han de tallar les herbes. És feina nostra, però hem estat tres mesos parats». Miranda espera una negociació que doni com a resultat una solució «que estigui bé a les tres parts».