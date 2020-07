L'Estación reclamarà els seus drets en el nou conveni

El tercer vèrtex de la negociació sobre el nou conveni d'ús del camp de futbol de Sallent és el CF Estación. El club, creat l'estiu passat, ha tingut un reeixit primer any de vida i ha aconseguit l'ascens a la Tercera Catalana, només una categoria per sota de la del primer equip del CE Sallent. L'entitat, que ha compartit la instal·lació amb el club blaugrana durant el seu primer any de vida, pretén que se'l reconegui en el nou document que ha de dictaminar la gestió de l'equipament esportiu a partir d'ara.

El seu president, José Francisco Escudero, va explicar ahir a Regió7 que «durant aquesta temporada no hem tingut en cap moment les claus del camp. Cada vegada que volíem fer ús de la instal·lació, ens havíem de dirigir al Sallent i que ens les deixés. Des de fa unes tres setmanes, ja en tenim unes que ens ha donat l'Ajuntament per si ens hem d'entrenar aquests dies. Pretenem que se'ns reconeguin els nostres drets com a equip del poble que som».

Escudero explica que «he parlat amb el Ramon [Besora] aquests dies, i ells argumenten que són l'entitat històrica, però jo em sento ofès si diuen que no tenim dret de jugar al camp i que voldrien que anem a l'antic del Dinamo ERT, que ja no existeix i és un descampat».



Bona entesa d'horaris

El president explica que durant la campanya passada, «en què el conveni ja havia vençut, com ens va mostrar l'Ajuntament, ens hem entès bé amb el coordinador del Sallent en tema d'horaris i fins i tot ens n'hem canviat algun cop nosaltres per fer un favor a un equip d'ells, al qual faltava un jugador i volien canviar-lo. Crec que si hi ha bona voluntat, les coses poden seguir així». Va admetre que encara no han rebut cap subvenció «perquè estan totes aturades» i que no han ingressat res en concepte de bar o de publicitat, ja que «ens van dir que no en podíem posar». L'entitat, amb uns 170 socis ara mateix, també afirma que es podria plantejar i troba viable muntar equips de base però que encara no ho ha fet «per no tenir problemes».