Setién: «Hauríem d'haver resolt en la primera meitat

? El tècnic del Barça, Quique Setién, és conscient que el físic del seu equip no està per aguantar els noranta minuts. Per això, després del partit d'ahir, va afirmar que «hauríem d'haver resolt el partit en les tres o quatre ocasions que hem tingut a la primera part perquè llavors els partits se'ns compliquen». Fa seguir apel·lant al físic afirmant que «no hem tingut cap apagada futbolística. Hi ha partits cada 72 hores i avui feia molta calor. Hi ha jugadors que han encadenat molts minuts». Ahir només va fer quatre canvis.