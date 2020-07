Hamilton es refà i Sainz acaba novè per errar en una aturada

Tot i que el mundial de Fórmula 1 d'aquest any podria donar més possibilitats als adversaris de Mercedes, per les circumstàncies i perquè és més curt, sembla que l'escuderia alemanya no està disposada a permetre sorpreses. Lewis Hamilton, que va ser quart el primer dia per una sanció després d'un incident de cursa, va tornar les coses al seu lloc i va guanyar de principi a final el Gran Premi d'Estíria, el segon consecutiu que s'ha fet al circuit proper a la fàbrica de Red Bull a Àustria. El seu company Valtteri Bottas va ser segon i lidera el campionat amb sis punts d'avantatge.

Semblava que la cursa podria afavorir Carlos Sainz, que arrencava tercer amb el McLaren, però com ell mateix va reconèixer després de la cursa, «un mal pit stop, que ha durat gairebé vuit segons, ha fet que hagués de tornar a pista enmig del trànsit i hagi hagut de gastar la goma per fer avançaments. Era una cursa per haver quedat cinquè, però al final només he estat novè». Per segona cursa seguida, el seu company Lando Norris va estar més llest damunt de la pista i va assolir aquest desitjat cinquè lloc, que unit al podi de la setmana passada el situen en un sorprenent tercer lloc del campionat. Sainz és setè.

La prova va ser un desastre per als Ferrari, que ja prou endarrerits que sortien i a sobre es van tocar a la sortida. Leclerc li va arrencar l'aleró de darrere a Vettel, que es va haver de retirar, i ell mateix també va malmetre el cotxe en la maniobra i va plegar tot seguit.

A davant, Hamilton i Verstappen es van escapar. Bottas, que sortia quart, va avançar aviat Sainz i va aprofitar els canvis de pneumàtics per passar a davant del neerlandès i aconseguir la segona posició.

Sense temps per parar, la pròxima cursa serà el cap de setmana vinent a Hongria.