Pere Porta i el seu equip directiu aspiren a dirigir el club durant els propers sis anys

L'actual junta directiva, encapçalada per Pere Porta, aspira a continuar al capdavant de Sedis Bàsquet sis anys més, el termini que fixa la Llei de l'Esport. La crisi sanitària va obligar, el març, a ajornar el procés electoral, però una vegada recobrada una relativa normalitat, l'entitat basquetbolística de la capital de l'Alt Urgell ha reprès el procediment establert.

Si hi ha més d'una candidatura, el dia 27 d'aquest mes caldran votacions. Si no hi ha llista adversària, Porta serà automàticament proclamat president.

Els socis ja han rebut el cens electoral i, si ho creuen escaient, entre el 20 i el 23 d'aquest mes de juliol es podran presentar les candidatures. De moment, només consta que es vulgui presentar la que promou l'actual junta directiva, encapçalada per qui professionalment és el director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran. Pere Porta presideix Sedis Bàsquet des del 2014, quan va agafar el relleu a Antoni Ferraz, que va estar diversos mandats al capdavant de l'entitat.

Porta té a les vicepresidències Pep Ribes i Juanfran Paredes. La secretaria l'ocupa Josep Nolla i la tresoreria de l'entitat urgellenca és per a Jaume Solé.