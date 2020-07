El TAS exonera al Manchester City i no serà exclòs de la Lliga de Campions els propers anys

El Manchester City podrà participar a la Champions League. El TAS ha emès el seu veredicte després del recurs del club anglès, confirmant que no ha identificat ingressos per patrocinis il·legals, i ha aixecat la sanció de dos anys sense participar en competicions europees que va proposar la UEFA.

Així doncs, els de Pep Guardiola seran en la propera edició de la Champions. La decisió del TAS si que determina que el club no va cooperar prou amb la UEFA a l'hora de facilitar la informació corresponent dels seus balanços, de manera que els sentencia a pagar una multa de 10 milions d'euros.

La resolució final suposa una gran victòria per al Manchester City i la seva executiva, liderada per Ferran Soriano. Fins a l'últim dia convençuda dels seus arguments, la cúpula de el club va transmetre després de la vista al TAS la seva satisfacció amb el procés al tribunal, a diferència del que va suposar l'anterior investigació particular de la UEFA. El temps els ha donat la raó.

El Manchester City ha emès el següent comunicat: "A l'espera de revisar amb detall la resolució de Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) tan aviat com sigui possible, el Manchester City vol manifestar la seva satisfacció amb la resolució que valida la posició del club i les proves que van ser presentades. el club vol agrair al TAS i als membres de tribunal per la seva diligència durant tot aquest procediment ".