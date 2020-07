El Bàsquet Manresa organitza entrenaments individualitzats de tecnificació a l'agost

«Prepara't per tornar millor que mai!». Amb aquest lema, el Bàsquet Manresa organitza el proper mes d'agost uns entrenaments individualitzats batejats també com a pre-pretemporada, amb la intenció que els jugadors puguin recuperar sensacions i preparar la tornada a l'activitat després de més de cinc mesos d'aturada.

Aquests entrenaments de tecnificació estaran adreçats a nens des de premini (nascuts l'any 2012) fins a joves de categoria júnior (nascuts l'any 2003). Es treballaran dos conceptes com són el tir i la preparació física (readaptació i condicionament del cos per a la tornada als entrenaments). S'iniciaran el 3 d'agost i s'allargaran fins al 28 del mateix mes amb tres torns. Els preus van dels 99 euros per un torn, als 190 dos torns i 270 tres torns. Per a més informació, els interessats poden adreçar-se a cbium@basquetmanresa.com. L'àrea tècnica d'aquestes sessions individualitzades estarà encapçalada per Pere Romero i Albert Bataller i l'àrea física, per Abel Ruiz i Axel Novelles.